今月に入り石川県内各地で目撃が相次いでいるクマ。25日、宝達志水町ではクマの捕獲技術について学ぶ研修会が行われました。



野生動物による被害対策を手掛ける会社の専門家が講師となり、効果的なワナの設置の仕方などを学ぶ研修会。



25日は、各市町の関係職員や猟友会のメンバーなど合わせて14人が参加しました。



中條 栞 記者：

「こちらがクマを捕獲するためのオリです。奥にはエサが仕掛けられ、クマをおびき寄せる仕組みとなっています」





参加者は、山間部に設置された箱ワナを使って、実際の仕掛け方や点検箇所などを確認しました。

参加した職員は…



市町の職員：

「(ワナを)しかけることは大変なんですけど、そこをやっていかないと捕獲には近づかないということなので、まめに管理していこうかなと思います」



野生鳥獣対策連携センター・上田 剛平 取締役：

「まず、クマが出ていることをしっかり通報してほしいですね。今、クマが出ているって状況を共有して、必要な対策を打っていくための第一歩。これは住民がカギを握っていると思いますんで」



今月20日時点の石川県内におけるクマの目撃件数は36件。



石川県は、26日も職員や猟友会を対象とした実地訓練を予定しています。

