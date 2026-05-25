5月25日までに、タレントの王林が自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開し、その姿が話題となっている。

王林は、《お気に入りアイテムにつつまれて夏先取りBBQしたら寒くてたえられなかった日》と綴り、充実したプライベートを過ごしたことを報告。同時に、涼しげなオフショットを複数公開した。

「写真に写る王林さんは、淡い黄色の半袖半ズボンを着用し、スレンダーな美脚を披露。そして驚いたことに、トップスをめくりあげ、腰回りにピンク色のレースの下着がチラ見えしていたのです」（芸能プロ関係者）

夏が迫っているとはいえ、過激なオフショットにファンは騒然となった。

《一瞬何処の海外セレブかと》

《東京仕様になりましたね〜》

海外を中心に流行中の「見せ下着」にネットは一斉に注目したのだ。

王林は、小学3年生の時に芸能活動をスタートし、2013年からご当地アイドルグループ『りんご娘』のメンバーとして長年活動してきた。強烈な青森訛りと明るいキャラクターで唯一無二の存在感を放ち、今やバラエティタレントとして引っ張りだこだ。

「現在は、『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）や『ホンマでっか！？TV』（フジテレビ系）など、さまざまなバラエティ番組に出演。2022年には年間番組出演数が150本を突破し、超売れっ子タレントとなりました。同時に、東京での仕事も増加し年々変化していく彼女の美貌も話題に。常にアップデートされる美しさには驚きが止まりません」（前出・芸能プロ関係者）

近年ますます多忙を極める王林だが、2026年3月31日をもって芸能事務所『株式会社ボンド』を退所。翌4月1日から地元・青森の古巣である事務所『リンゴミュージック』に復帰した。

「4月以降も変わらずバラエティ番組に出演し続けている王林さん。4月に放送されたバラエティ番組『真剣遊戯！THEバトルSHOW』（フジテレビ系）では、露出度の高い衣装と濃いめのメイクで気合が感じられました。さらに、5月中旬にはモデルのLEOさんとの熱愛が報じられ、公私共に充実しているようです。仕事の勢いとともに、色気もどんどん増しています」（前出・芸能プロ関係者）

どこまでセクシーさを追求していくのか。進化を続ける王林から目が離せない。