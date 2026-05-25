3頭身? 平成ギャル? あしながキティちゃんがめじるしアクセになってガシャポンに登場 -「シュールで可愛い」「キモカワ!!」と話題
“めじるしアクセサリー”がカプセルトイ界隈で人気となっていますが、今度は3頭身?のキティちゃんが登場。いつもとは違ったビジュアルで、「きもかわいい!」と話題となっています。
バンダイのガシャポン®に「ハローキティ あしながめじるしアクセサリー」が登場!
平成レトロな制服スタイルや日焼けキティなど、トレンド感のあるラインナップだよ♪
全国のカプセルトイ自販機で5月第5週〜順次発売。
ぜひGETしてね☆
https://sanrio.lnky.jp/PUdjg7g
(@sanrio_newsより引用)
ガシャポン「ハローキティ あしながめじるしアクセサリー」
足長っ! マスコットやキーホルダーなど、グッズでは通常2頭身くらいなのですが、今回のキティちゃんは3頭身? ピューロランドで出会えるキティちゃんみたいですね。
しかも、制服姿のダニエルくんと、ルーズソックスを履いたキティちゃん。また、日焼けにロングブーツ、バタフライなど、平成ギャル感たっぷりのキティちゃんもいて、見ているだけで楽しくなっちゃいます。
ラインアップは、「ディアダニエル(制服)」「ハローキティ(制服)」「ハローキティ(ハート)」「ハローキティ(バタフライ)」「ハローキティ(日焼け)」の全5種。カニカンとわっかパーツが付いているので、傘やポーチにつければ、注目を集めること間違いありません!!
SNSでは、「制服キティちゃんとってもかわいすぎますっっ」「まって脚長いのシュールで可愛い」「キャーーーーーーーーー!! ほしい!! キモカワ!!」「あしながダニエルほしーい」「平成レトロ制服×日焼けキティ…?! このチョイス、天才すぎます」と話題に。
1回300円で、5月第5週から順次ガシャポン自販機に登場します。いつもとはちょっと違ったレアなキティちゃん、ぜひ、お迎えしてみては?
バンダイのガシャポン®に「ハローキティ あしながめじるしアクセサリー」が登場！平成レトロな制服スタイルや日焼けキティなど、トレンド感のあるラインナップだよ♪全国のカプセルトイ自販機で5月第5週〜順次発売。ぜひGETしてね☆https://t.co/ezJmRya9BJ#サンリオ pic.twitter.com/qulal5gj9d- サンリオ【公式】 (@sanrio_news) May 20, 2026
バンダイのガシャポン®に「ハローキティ あしながめじるしアクセサリー」が登場!
平成レトロな制服スタイルや日焼けキティなど、トレンド感のあるラインナップだよ♪
全国のカプセルトイ自販機で5月第5週〜順次発売。
https://sanrio.lnky.jp/PUdjg7g
(@sanrio_newsより引用)
ガシャポン「ハローキティ あしながめじるしアクセサリー」
足長っ! マスコットやキーホルダーなど、グッズでは通常2頭身くらいなのですが、今回のキティちゃんは3頭身? ピューロランドで出会えるキティちゃんみたいですね。
しかも、制服姿のダニエルくんと、ルーズソックスを履いたキティちゃん。また、日焼けにロングブーツ、バタフライなど、平成ギャル感たっぷりのキティちゃんもいて、見ているだけで楽しくなっちゃいます。
ラインアップは、「ディアダニエル(制服)」「ハローキティ(制服)」「ハローキティ(ハート)」「ハローキティ(バタフライ)」「ハローキティ(日焼け)」の全5種。カニカンとわっかパーツが付いているので、傘やポーチにつければ、注目を集めること間違いありません!!
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1回300円で、5月第5週から順次ガシャポン自販機に登場します。いつもとはちょっと違ったレアなキティちゃん、ぜひ、お迎えしてみては?
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