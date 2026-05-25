3頭身? 平成ギャル? あしながキティちゃんがめじるしアクセになってガシャポンに登場 -「シュールで可愛い」「キモカワ!!」と話題

3頭身? 平成ギャル? あしながキティちゃんがめじるしアクセになってガシャポンに登場 -「シュールで可愛い」「キモカワ!!」と話題