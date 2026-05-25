有村架純、オフショルダーで美オーラ全開 久々のインスタ投稿に多数の「いいね！」
女優の有村架純が25日までにInstagramを更新。美しさ際立つ姿を披露するとファンから称賛の声が相次いだ。
【写真】有村架純、オフショルダーで美オーラ全開 前回投稿のベッドでのショットも（3枚）
今年2月24日には、ベッドで横たわるショットを披露していた有村。3か月ぶりとなる今回の投稿では「最近はバジルにハマってる」と、オフショルダー姿を公開。目を伏せ、オトナな表情で魅せた。
ファンからは「とっても素敵ですね」「美しすぎる」「とっても綺麗です」などの反響や多数の「いいね！」が集まっている。
■有村架純（ありむら かすみ）
1993年2月13日生まれ、兵庫県出身。2015年に映画『ビリギャル』で主演を務め、日本アカデミー賞優秀主演女優賞・新人俳優賞をW受賞。以降、映画『花束みたいな恋をした』や大河ドラマ『どうする家康』（NHK総合）などの話題作に出演。現在、日曜劇場『ＧＩＦＴ』（TBS系）に出演中。今年は『マジカル・シークレット・ツアー』、『さとこはいつも』の公開が待機中。
引用：「有村架純」Instagram（＠kasumi_arimura.official）
【写真】有村架純、オフショルダーで美オーラ全開 前回投稿のベッドでのショットも（3枚）
今年2月24日には、ベッドで横たわるショットを披露していた有村。3か月ぶりとなる今回の投稿では「最近はバジルにハマってる」と、オフショルダー姿を公開。目を伏せ、オトナな表情で魅せた。
ファンからは「とっても素敵ですね」「美しすぎる」「とっても綺麗です」などの反響や多数の「いいね！」が集まっている。
1993年2月13日生まれ、兵庫県出身。2015年に映画『ビリギャル』で主演を務め、日本アカデミー賞優秀主演女優賞・新人俳優賞をW受賞。以降、映画『花束みたいな恋をした』や大河ドラマ『どうする家康』（NHK総合）などの話題作に出演。現在、日曜劇場『ＧＩＦＴ』（TBS系）に出演中。今年は『マジカル・シークレット・ツアー』、『さとこはいつも』の公開が待機中。
引用：「有村架純」Instagram（＠kasumi_arimura.official）