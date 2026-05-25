TBS3年目クールビューティ美女、キュートなノースリーブ衣装に反響「美しすぎる」
TBS入社3年目の浦野芽良（かいら）が25日に自身のInstagramを更新し、複数パターンの番組衣裳姿でほほ笑む姿を公開し、ファンを喜ばせた。
【写真】浦野芽良、魔性の二の腕ショットほか美脚あらわ私服コーデも
2024年入社の浦野アナは、『THE TIME’/THE TIME,』（TBS系）の木曜と金曜を担当していたほか、『ラヴィット！』と『ひるおび』の水曜日のニュースなどを担当している。
日曜日11時35分からの生放送『上田晋也のサンデーQ』でも進行を担当している浦野は、この日の放送終了後に「今週もありがとうございました」とあいさつし、複数の番組衣装姿を公開。頬杖をついて笑顔を咲かせるショットのほか、ノースリーブのフリルがかわいい姿まで。
コメント欄には「素敵な笑顔ですね」「素敵な写真」「美しすぎる」といった声が寄せられている。
引用：「浦野芽良（TBS）」Instagram（@urano.kyla）
【写真】浦野芽良、魔性の二の腕ショットほか美脚あらわ私服コーデも
2024年入社の浦野アナは、『THE TIME’/THE TIME,』（TBS系）の木曜と金曜を担当していたほか、『ラヴィット！』と『ひるおび』の水曜日のニュースなどを担当している。
日曜日11時35分からの生放送『上田晋也のサンデーQ』でも進行を担当している浦野は、この日の放送終了後に「今週もありがとうございました」とあいさつし、複数の番組衣装姿を公開。頬杖をついて笑顔を咲かせるショットのほか、ノースリーブのフリルがかわいい姿まで。
コメント欄には「素敵な笑顔ですね」「素敵な写真」「美しすぎる」といった声が寄せられている。
引用：「浦野芽良（TBS）」Instagram（@urano.kyla）