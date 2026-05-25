スポーツ報知評論家の高木豊氏が、２５日に自身のＹｏｕＴｕｂｅを更新。阪神のドラフト１位ルーキー・立石正広内野手（２２）について語った。

高木氏は「状態もいいんだろうけどね。スイングスピードもあるし、捉え方もいいし、思い切りもあるし、全てそろってるというようなね」と、立石を高評価。真ん中から外の球は「確実に強い」とも話し、「自分のところに呼び込んでるもん。呼び込むまで打ちに行かないから、そういった意味ではもう新人離れしてる」と絶賛した。

さらに、どんなところが素晴らしいか問われると「センターを基本に打ち上げているということだよね。基本がやっぱセンターに向かってるということ」と回答。ナックルカーブに対しての反応速度についても触れ「ナックルカーブが来た時に、溜めすぎると刺されるんだよ。ナックルカーブって曲がりが速いから。だけど、瞬時に早く振ってレフトに持ってったっていうのは、こいつはただもんじゃないなと思ったよ。ルーキーだとまずあの球に反応できないかもわからないし、空振りするよ」と驚きを交えて語った。

また、けがをしなければどういった成績を残せるかを聞かれると「やっぱトリプルスリーはできるだろうなと思うよ。走れればね、けががなければね。ま、だけど１００打点は行くな。この子はやっぱ勝負強さがある」と予想した。