サッとまとめるだけでOK！【ローリーズファーム】「主役級バンス」で抜け感のあるオシャレさんに♡

湿気と気温の高さが気になるこのごろ、髪をまとめる機会が多いだけにヘアアクセサリーが欠かせません。せっかくなら、ひとつでサマになるデザインを選びたいところ。今回は、カジュアル使いしやすい【ローリーズファーム】のヘアアクセサリーの中から、主役級のバンスクリップをピックアップしました。さりげなく抜け感を与えてくれるフォルムやカラーバリエーションを見れば、いくつも揃えたくなるかも。

髪が覗くユニークなデザイン

【ローリーズファーム】「ラウンドバンスクリップ」\1,100（税込）

透け感のあるカラーが夏らしい、シンプルな横長のラウンド型クリップ。くり抜かれた中心部分から髪が見えるので、抜け感を演出するにはピッタリと言えそう。つるんとした表面に対して、内側は髪をすくって固定しやすいコーム状になっています。アイボリーに加えブラウン・ブルーと3色展開で、いずれもデイリーに馴染む落ち着いたトーンです。

定番クリップは柄を主役に

【ローリーズファーム】「ガラバンス」各\880（税込）

ゆるくカーブする定番のフォルムは、クセがないぶん柄で遊びを効かせるのがオススメ。クラシカルな可愛さを見せるドットに秋冬以降も人気が予想されるチェックと、どちらもつけるだけで新鮮に映る今季のトレンドです。

大人仕様のハートモチーフ

【ローリーズファーム】「ハートメッキバンス」\825（税込・セール価格）

ファッショントレンドの傾向として、ベビードールを模したトップスや大きなボウタイブラウスを代表とするロマンチックな要素が支持されいることから、ハートモチーフも気になる存在。やわらかい凹凸と鋭いメタリックカラーなら、甘さを上手くセーブして大人っぽく決まりそう。

初夏の日差しに映える素材

【ローリーズファーム】「メッキフラワーバンス」各\880（税込）

2色から選べるフラワー型クリップは、メッキ加工されたツヤが印象的。ハート同様、ガーリーな要素を大人っぽく取り入れたいときに頼れます。使わないときはバッグの持ち手につけて、華やかなアクセントにしても良さそうです。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：たちばな 菜絵

国語教員免許も持つ異色の美容 & ライフスタイルライター。色彩検定保有のスキルも活かし、トレンドカラーに基づく、美容・流行情報が強み。難病を経験したことをきっかけに、「オシャレを通じたポジティブマインド」が持つ力を信じ、そのきっかけになるべく、ファッション & コスメ情報を執筆中。