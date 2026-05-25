マツコ・デラックスが25日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に月曜コメンテーターとして生出演。好きな人のいびきは気にならないとし、持論を展開した。

番組ではゴールデンウイークで泊まりのデートをし、いびきを理由に彼氏から振られた女性の話を紹介した。

マツコは「もしかしたら本当にいびきが原因だったのかもしれないけど…」と切り出した数秒後「例えば、じゃあ私がね、相当昔の記憶ですけど、見た目も性格も非の打ちどころがない男がいたとして、そいつが救いのないぐらいのいびきをかいてたりしたら、かわいく思います」と持論を展開した。

さらに「そいつに対して、思いがなくなったら、そのいびきは急にふざけるなになるけど、これ初めて旅行行ったんでしょ？ もうだから、そんなでもなかった」と推察。「この彼女を批難してるわけでもないし、その男を全肯定してるわけでもないんだけど、こんなもんじゃないですか」と投げかけた。

「いびきっていいバロメーターにならない？ 好きだったら、いびきかいてたら『かわいい〜』って」と語った。