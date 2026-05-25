ママさんが6歳の女の子を叱るフリをしたら、ワンコはどうする…？愛と優しさにあふれた行動が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で13万2000回再生を突破。「涙出そう」「微笑ましい」といった声が寄せられています。

【動画：6歳の女の子に『叱るフリ』をした結果→近くにいた犬が勘違いをして…放っておけなくて見せた『健気な行動』】

6歳の女の子を叱るフリをしたら…

YouTubeチャンネル「ももはな日記 my dog & my girl」に投稿されたのは、ママさんが6歳の女の子を叱るフリをしたら、柴犬の「花子」ちゃんはどうするのか検証してみた時の様子です。

花子ちゃんは女の子が生まれた時からそばにいて、本当のお姉さんのように成長を見守ってくれているそう。女の子が2歳の時には、ママさんが叱ると「怒らないであげて」と庇っていたとか。

ところが最近の花子ちゃんは女の子に触られるとムキッと歯を見せるなど、ちょっぴりツンツンした態度をとるようになってきたそうです。今でも叱られたら庇ってくれるのでしょうか…？

ワンコの愛を感じる行動

ママさんと女の子が正座で向かい合って、さっそく検証開始。ママさんが「何で片付けしないの？ダメでしょ」と怒るフリをしたら、女の子はうつむいて落ち込んでいる演技をします。女の子はニヤニヤ笑ってしまっているのですが、背後にいる花子ちゃんにはお顔が見えないため、心配そうに様子を見ていたとか。

そしてママさんがお説教を続けていたら、トコトコと近づいてきた花子ちゃん。ママさんのお膝にお手々を乗せたかと思うと、「やめてあげて」とお目目で訴えてきたそう。愛と優しさを感じる行動に、心が温かくなりますね。どうやら花子ちゃんにとって女の子は、いくつになっても可愛い妹であり、守るべき存在のようです。

優しさに絶賛の声が続々

花子ちゃんの爪がお膝に刺さっているので、ママさんが「痛いんだけど」と文句を言うと、声を出して笑う女の子。そんな2人の様子を見て、本当に怒っているわけではないと察した花子ちゃんは、「なんだ、心配して損した」とばかりに立ち去ったとか。

ちょっぴりいじけているようなので、最後は女の子が「大丈夫だよ」と伝えに行って仲直りしたそう。これからもずっと花子ちゃんは女の子を大切にし、どんな時も味方でいてくれることでしょう。

この投稿には「本当に優しくて賢い！」「可愛すぎる」「いいお姉さんですね」「最強のボディガードですね」「大好きなんだね」といったコメントが寄せられています。

花子ちゃんと女の子の心温まる日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「ももはな日記 my dog & my girl」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ももはな日記 my dog & my girl」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。