「目が團十郎さんにそっくり」市川團十郎、息子と化粧姿を披露！ 「キリッとしててかっこいい」
歌舞伎役者の市川團十郎さんは5月24日、自身のInstagramを更新。息子と隈（くま）取り姿を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】市川團十郎＆息子の化粧姿
ファンからは「素敵な情景」「キリッとしててかっこいい」「成長されてますね」「親から子へ受け継がれていくのですね」などの声が。また「目が團十郎さんにそっくり」「海老蔵さんの目だー！」といったコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】市川團十郎＆息子の化粧姿
「海老蔵さんの目だー！」團十郎さんは「助六まえのうちの楽屋の風景」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目に隈取りを自ら仕上げる息子・新之助さんと、それを撮影する團十郎さんの姿を載せています。楽屋での親子の貴重な瞬間です。
ファンからは「素敵な情景」「キリッとしててかっこいい」「成長されてますね」「親から子へ受け継がれていくのですね」などの声が。また「目が團十郎さんにそっくり」「海老蔵さんの目だー！」といったコメントも寄せられました。
「新聞を読む姿もなんだか様になってきて滅」23日の投稿では「気づけば、新聞を読む姿もなんだか様になってきて滅」とつづり、新之助さんが新聞を読む姿を公開した團十郎さん。緊張感のある楽屋での光景とは違い、プライベートならではのリラックスした雰囲気です。ファンからは「日経とはチョイスが中学生にしてはお見事」「麻央さんが目を細めて見ている気がします」といった声が寄せられました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)