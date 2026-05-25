ハンズの原点・渋谷店が11月に営業終了へ　48年の歴史に幕

株式会社ハンズは5月25日、賃貸借契約の満了に伴い、2026年11月をもって「ハンズ渋谷店（東京都渋谷区）」の営業を終了することを発表しました。

1978年9月の開業以来、48年余りの永きにわたり渋谷の街のランドマークとして親しまれてきた同店が、その歴史に幕を下ろすことになります。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

■ トレンド雑貨から専門工具まで 圧倒的な品揃えを誇る「ハンズの原点」

ハンズ渋谷店は、充実したDIY素材や専門的な工具、文房具から最先端のトレンド雑貨にいたるまで、約10万SKUにおよぶ圧巻の品揃えを誇る「ハンズの原点」ともいえる象徴的な店舗です。

特徴的なのは、渋谷特有の坂道の地形を有効活用するために設計された独特の建物構造にあります。ひとつの階層をA・B・Cの3つに分けた計「24フロア」がらせん状に構成されており、歩き回るだけで新しいモノや予期せぬアイデアに出会える「迷う楽しさ」を提供し続けてきました。

また、館内の各フロアを結ぶ階段の総数は「408段」にのぼり、長年にわたり多くのクリエイターやファンがこの階段を上り下りしながら、自身の“創造”を刺激する買い物を楽しんだ場所としても愛されてきました。

昨今の効率化やタイムパフォーマンス（タイパ）が重視される時代にあって、あえて時間をかけて迷い、実際に手に取って自分で決めるというアナログ回帰のニーズに応える売場として、国内外の多くの利用者の生活文化を支えてきました。

■ リアル店舗のDNAは全国へ 最高のフィナーレへ向けたイベントも

同社は営業終了にあたり、これまで店舗が培ってきた「ワクワクするお買い物体験」という原点やスタッフの熱い思いは、店舗という形が無くなっても決して消えることはないと表明。48年間で培われた大切な財産は、全国の店舗や新たなハンズへと引き継がれていくとしています。

今後の詳細な最終営業日については決定次第改めてアナウンスされる予定ですが、11月の営業終了にむけて、最高のフィナーレを飾るための様々なイベントや企画が用意されているとのことです。情報は随時発信されていくとのことで、長年親しんだファンやクリエイターにとっても、これまでの感謝とこれからの進化を見届ける最後の数ヶ月となりそうです。

＜参考・引用＞

株式会社ハンズ「ハンズ渋谷店 営業終了のお知らせ」

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026052509.html