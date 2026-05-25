【ダイソー】梅雨のカビを未然に防ぐ！ 「エアコン掃除」を完結させる厳選2品
湿気が多くなるとカビが発生しやすくなるエアコンは、本格的な梅雨が来る前に徹底的に掃除をしておきたい場所の1つです。そのようなときに大活躍してくれるのが、ダイソーのお掃除グッズ。手軽に手に入るアイテムを使って、賢くメンテナンスをしましょう。
今回は、これだけでエアコンのカビ対策ができる、おすすめの2品をご紹介します。
エアコン掃除のマストアイテムとなるのが、ダイソーの「エアコン 防カビ スキマワイパー」（税込330円）。ワイパー本体と防カビ成分が入ったお掃除シートが1枚入っています。
こちらのアイテムは、パッケージのダイソーマークの隣にアース製薬のマークがあることからも分かるように、ダイソーとアース製薬のコラボアイテムとなっています。
ワイパーを組み立てたら防カビシートをかぶせます。ズレ防止のための穴が開いているので、使っているときにシートだけが抜けてしまうということもなく安心です。
ワイパー本体が薄く、しなる素材のため、エアコンの筐体に密着させて奥まで掃除することが可能。防カビシートをワイパーにかぶせてあるので、ワイパーの上下を使って掃除することができます。
別売りの取り替え用の防カビシートは、2枚（税込220円）で販売されています。
手にはめて使うことができるのがダイソーの「除菌ができる お掃除用 ウェット手袋」2枚入り（税込110円）。アルコール配合、防カビ成分配合のウェット手袋となっています。
実は意外とカビが発生しやすいエアコンの吹き出し口。本商品は指先を使えるので、細いすき間の汚れまでしっかりと拭きとることができます。
エアコンの吹き出し口以外にも、冷蔵庫の細かいところの掃除にも大活躍です。
少しでもカビが発生すると増殖してしまう梅雨時期。湿度が高くなる梅雨前にぜひ、エアコンの掃除を徹底的にしてくださいね。
▼商品情報
商品名：エアコン 防カビ スキマワイパー
価格：税込330円
商品内容：ワイパー、防カビシート1枚
JANコード：4901080214317
商品名：エアコン 防カビ スキマワイパー（取り替え用2枚）
価格：税込220円
JANコード：4901080214218
商品名：除菌ができる お掃除用 ウェット手袋
価格：税込110円
JANコード：4580417013825
(文:矢野 きくの)
今回は、これだけでエアコンのカビ対策ができる、おすすめの2品をご紹介します。
奥まで掃除できる「エアコン 防カビ スキマワイパー」
エアコン掃除のマストアイテムとなるのが、ダイソーの「エアコン 防カビ スキマワイパー」（税込330円）。ワイパー本体と防カビ成分が入ったお掃除シートが1枚入っています。
ワイパーを組み立てたら防カビシートをかぶせます。ズレ防止のための穴が開いているので、使っているときにシートだけが抜けてしまうということもなく安心です。
ワイパー本体が薄く、しなる素材のため、エアコンの筐体に密着させて奥まで掃除することが可能。防カビシートをワイパーにかぶせてあるので、ワイパーの上下を使って掃除することができます。
別売りの取り替え用の防カビシートは、2枚（税込220円）で販売されています。
指先を使うから細かい掃除ができる「除菌ができる お掃除用 ウェット手袋」
手にはめて使うことができるのがダイソーの「除菌ができる お掃除用 ウェット手袋」2枚入り（税込110円）。アルコール配合、防カビ成分配合のウェット手袋となっています。
実は意外とカビが発生しやすいエアコンの吹き出し口。本商品は指先を使えるので、細いすき間の汚れまでしっかりと拭きとることができます。
エアコンの吹き出し口以外にも、冷蔵庫の細かいところの掃除にも大活躍です。
少しでもカビが発生すると増殖してしまう梅雨時期。湿度が高くなる梅雨前にぜひ、エアコンの掃除を徹底的にしてくださいね。
▼商品情報
商品名：エアコン 防カビ スキマワイパー
価格：税込330円
商品内容：ワイパー、防カビシート1枚
JANコード：4901080214317
商品名：エアコン 防カビ スキマワイパー（取り替え用2枚）
価格：税込220円
JANコード：4901080214218
商品名：除菌ができる お掃除用 ウェット手袋
価格：税込110円
JANコード：4580417013825
(文:矢野 きくの)