石川県七尾市は25日、会見を開き、4件の不祥事を公表しました。2012年度から10年間に複数回にわたって女性職員の足元を盗撮した課長補佐級の50代男性を減給処分とするなど市は職員5人を懲戒処分としました。

七尾市・松村和浩総務部長「市役所組織として再発防止に努めてまいる」

七尾市によりますと教育委員会に勤務する課長補佐級の50代男性は2012年度から2022年度にかけて2人の女性職員の足元を合わせて4回盗撮したということです。2023年8月に被害を受けた女性から上司に相談があったことで事態が発覚し、課長補佐級の男性は市の聞き取りに対し「一部そういうことがあったかもしれない」と事実を認めているということです。

七尾市は25日付でこの男性職員を減給10分の1、3か月の懲戒処分としました。

消防職員が飲食店で客と口論やもみ合いになり、警察が介入した事態も

また、2024年から2025年にかけて七尾市役所近くの袖ヶ江立体駐車場で来庁舎用の無料券を不正に利用して料金の支払いをせずに自家用車を駐車したとして市民生活部の30代男性職員と建設部の20代男性職員の2人を減給10分の1、1か月の処分とました。

さらに、七尾鹿島消防本部の副主幹の40代男性と消防士長の30代男性は2025年10月15日の深夜、七尾市内の飲食店で客と口論やもみ合いになり、警察が介入する事態を招いたということです。市は40代男性副主幹は、減給10分の1、3か月、30代男性消防士長を戒告処分としました。

七尾市の茶谷義隆市長は、「市役所全体としての規律やコンプライアンス意識が十分でなかった」とコメントし、再発防止に努め信頼回復に全力で取り組むとしています。