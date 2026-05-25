熊本市の慈恵病院が運営するいわゆる"赤ちゃんポスト"「こうのとりのゆりかご」には、2007年の開設以来19年間で200人の子ども達が預けられたことが分かりました。

【写真を見る】「孤独を感じてる子がいるならつながりたい」赤ちゃんポストへ最初に預けられた宮津航一さん 預け入れ200人に思いを語る

最初に預けられた宮津航一さん（22）は、自身のそのことを公表しています。

「200人がこの場所を求めた重み」

宮津航一さん（22）「私を含めて200人の命が託された。200人の保護者がこの場所を求めたことは一つの重みとして感じる」

昨年度、預け入れられた人数は前の年から減りましたが…

宮津航一さん「昨年度7人だったとしても、それだけの預け入れがあったということは、必要とする人がいる訳で、"ゆりかご"の手前で救われるのが望ましいことだが、その手前のセーフティーネットがまだしっかりできていないということ」

「当事者同士のネットワークが必要ではないか」

里親に育てられた宮津さんは、「この19年間が幸せだった」としつつも、当事者同士のネットワークづくりが必要と話します。

宮津航一さん「自分と同じような"ゆりかごの子"がいるのだろうかと。数では知っていても、目には見えないから。たぶん、孤独を感じている子がいると思う。そういう意味では、つながりがあって、顔が見える関係になると、それだけで当事者の子にとっては安心感が作れると思う」

こうしたネットワークができれば育ての親同士も悩みを相談しやすくなるとした上で…

宮津航一さん「来年が20年の節目なので、一つの形ができればと思っている」

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