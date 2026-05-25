41年前に起きた殺人事件で犯人として服役した男性が「再審」、いわゆる裁判のやり直しで無罪となった冤罪「松橋事件」。男性が国と熊本県に賠償を求めた裁判が、25日、福岡高裁で結審しました。



1985年に現在の熊本県宇城市松橋町で男性が殺害された冤罪「松橋事件」。殺人の罪などで服役した宮田浩喜さんが2019年に再審無罪となりました。



翌年、宮田さんは「違法な捜査で有罪とされた」と訴え、国と熊本県に賠償を求めて提訴。亡くなった後は遺族が引き継いでいます。





去年3月、熊本地裁は、「宮田さんの無罪を示す証拠が出てきたのに地検が有罪を求めたことは違法」として、国に賠償を命じた一方で、県警については「取り調べに違法性はなかった」として訴えを退けました。これを不服として国と遺族側双方が控訴し、25日、福岡高裁で控訴審が開かれました。裁判で国は「熊本地裁が指摘した証拠は自白の信用性には影響せず、検察官が有罪を求めたことは合理的」などと主張しました。一方、遺族側の弁護団は「警察官が任意取り調べを強制し、うその自白へ追い込んだ」などとして、改めて県警の捜査の違法性を指摘しました。一方、遺族側が求めた取り調べを担当した元警察官の証人尋問について、福岡高裁は採用せず裁判は結審しました。■弁護団 共同代表 齊藤誠弁護士「警察が隠蔽あるいは改ざんして強引に進めた。犯人を作り出すというのは、これがまさに冤罪の原因なので、 裁判所としてきっちりチェックしてほしい」判決は7月27日に言い渡される予定です。