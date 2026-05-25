【冤罪・松橋事件】男性の遺族が国と熊本県に賠償を求めた裁判が結審
41年前に起きた殺人事件で犯人として服役した男性が「再審」、いわゆる裁判のやり直しで無罪となった冤罪「松橋事件」。男性が国と熊本県に賠償を求めた裁判が、25日、福岡高裁で結審しました。
1985年に現在の熊本県宇城市松橋町で男性が殺害された冤罪「松橋事件」。殺人の罪などで服役した宮田浩喜さんが2019年に再審無罪となりました。
翌年、宮田さんは「違法な捜査で有罪とされた」と訴え、国と熊本県に賠償を求めて提訴。亡くなった後は遺族が引き継いでいます。
これを不服として国と遺族側双方が控訴し、25日、福岡高裁で控訴審が開かれました。
裁判で国は「熊本地裁が指摘した証拠は自白の信用性には影響せず、検察官が有罪を求めたことは合理的」などと主張しました。
一方、遺族側の弁護団は「警察官が任意取り調べを強制し、うその自白へ追い込んだ」などとして、改めて県警の捜査の違法性を指摘しました。
一方、遺族側が求めた取り調べを担当した元警察官の証人尋問について、福岡高裁は採用せず裁判は結審しました。
■弁護団 共同代表 齊藤誠弁護士「警察が隠蔽あるいは改ざんして強引に進めた。犯人を作り出すというのは、これがまさに冤罪の原因なので、 裁判所としてきっちりチェックしてほしい」
判決は7月27日に言い渡される予定です。