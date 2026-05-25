ドジャースで復帰が近づくキケ・ヘルナンデス選手に伴い、登録枠争いにも注目が集まっています。

キケ選手は昨年11月に手術を受け、開幕前の2月から負傷者リスト入り。3Aオクラホマシティ・コメッツでリハビリ出場を続けていました。22日には球団公式Xも「From double to double play thanks to Kike!(キケのおかげで二塁打がダブルプレーに！)」と投稿し、復帰に向けて順調な調整ぶりを伝えました。ロバーツ監督によると日本時間26日のロッキーズ戦でキケ選手がスタメン出場する予定とのことです。

キケ選手がメジャー昇格となればロースター枠を空ける必要があり、候補として名前が挙がっているのがキム・ヘソン選手とサンティアゴ・エスピナル選手です。

キム・ヘソン選手は今季40試合に出場し、打率.255、1本塁打10打点。一方のエスピナル選手は26試合で打率.220、1本塁打4打点となっています。

ただ、日本時間23日の試合でマックス・マンシー選手が死球を受けて途中欠場。初期のレントゲン検査では異常なしも2試合連続欠場しています。状態次第では負傷者リスト入りの可能性もあり、その場合は別の形で枠が空くケースも考えられます。