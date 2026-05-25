美人YouTuber、前髪なし＆美肩チラリで印象ガラリ「クール系も似合う」「カッコ可愛い」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/05/25】YouTuber・さくらが5月24日、自身のInstagramを更新。普段とは印象がガラリと変わるヘアスタイルと服装を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】20歳美人YouTuber「きれいな顔立ちが際立つ」雰囲気ガラリの前髪なし＆美肩チラリショット
さくらは「こういう系統もやっぱりやめられない」とつづり、写真を複数枚投稿。普段の前髪を下ろしたフェミニンな姿とは印象がガラリと変わる、前髪を上げてオフショルダーの肩出しトップスを合わせた、クールな印象のスタイリングを披露した。
この投稿は「クール系も似合ってる」「カッコ可愛い」「おでこ出すと大人っぽい」「きれいな顔立ちが際立つね」「どんなスタイルも着こなしててすごい」などと反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】20歳美人YouTuber「きれいな顔立ちが際立つ」雰囲気ガラリの前髪なし＆美肩チラリショット
◆さくら、デコ出し＋肩出しスタイル披露
さくらは「こういう系統もやっぱりやめられない」とつづり、写真を複数枚投稿。普段の前髪を下ろしたフェミニンな姿とは印象がガラリと変わる、前髪を上げてオフショルダーの肩出しトップスを合わせた、クールな印象のスタイリングを披露した。
◆さくらの投稿に反響
この投稿は「クール系も似合ってる」「カッコ可愛い」「おでこ出すと大人っぽい」「きれいな顔立ちが際立つね」「どんなスタイルも着こなしててすごい」などと反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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