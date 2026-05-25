「日本生命セ・パ交流戦 ２０２６」は２６日に開幕する。２５日、都内で開幕記者会見が行われ、セは巨人・田和廉投手、ヤクルト・山野太一投手、ＤｅＮＡ・松尾汐恩捕手、パは昨年王者のソフトバンク・木村光投手、西武・渡部聖弥外野手、オリックスからは寺西成騎投手が出席した。

寺西はルーキーだった昨年、６月１３日の巨人戦（京セラドーム大阪）でプロ初勝利を記録。「すごくいいイメージはあります」と声を弾ませた。プロ２年目のシーズン序盤は先発で１勝１敗。チーム事情でリリーフに回ると、勝ちパターンの一角に定着している。

対戦したい選手、意識する選手にはそれぞれ内山、奥川（ともにヤクルト）を選択。内山が星陵高で同学年、奥川は１学年先輩にあたり「どうしても、あの人だけは超えられない。そういう目で見続けています」と最大限の敬意を払った。

最速１５８キロの直球を武器に、セ界の打者も圧倒するつもり。「チーム状況としては今が２位。ここからが勝負だと感じています。リリーフとして、いいところで投げさせてもらっている。緊迫した場面でしっかり腕を全力で振って、ゼロで抑える姿を見てもらえれば」とフル回転を約束した。