全日本選抜レスリング選手権大会に出場していた高知市出身の清岡幸大郎選手ともえ選手の清岡兄妹がそれぞれの階級で優勝を果たしアジア大会と世界大会への切符を手にしました。



5月24日までの4日間東京の駒沢体育館で行われた明治杯全日本選抜レスリング選手権大会。



5月23日に行われた女子53キロ級の決勝に進んだ高知市出身の清岡もえ選手は村山春菜選手と対戦。



第1ピリオド。



様子をうかがいながらプレッシャーをかけ続けますが攻撃が消極的だとして1点を先行されます。





しかし、迎えた第2ピリオド。30秒を過ぎたころでした。相手の右足を取り背後へ、これで2点獲得し逆転に成功。さらにーそのまま相手の足を固定しローリングで加点。その後もタックルからの一気呵成の攻撃で10点差をつけるテクニカルスペリオリティーで全日本選手権初優勝を果たしました。■ 清岡もえ選手「いつもは相手を怖がってビクビクしながらやってしまうが今回はやることはやってきたし後悔はなかったのでそれを全部出し切るだけだと思って思い切ってやった（）まだここがスタート地点なのでひとまずスタート地点に立てたということは本当に良かった」また24日は、もえ選手の兄でパリオリンピック金メダルの清岡幸大郎選手が男子フリースタイル65キロ級で決勝へ。田南部魁星選手と対戦した幸大郎選手はいきなり見せます。ひらりと横に飛んだかと思うとそのまま相手の右足へ。そこから相手を崩し試合開始わずか10秒ほどで2点をリードします。その後互いに一歩も引かず2対0で折り返します。第2ピリオド。この片足へのタックルから起点を作り相手を場外へ。これで1点を追加し3対0。終盤の相手の猛攻を耐え凌いだ幸大郎選手。堂々の大会連覇を果たしました。■清岡幸大郎選手「ほっとしたというのが素直な感想で、次につないだというか、妹もきのう「スタートに立った」と言っていたが僕も本当にそうでアジア大会に向けてのすたーとに今やっと立ったと思っているので今日は喜んでこれからまた気を引き締めてやっていきたい」清岡兄妹が全国大会で同時優勝するのはこれが3度目でこの大会では初めて。優勝した2人は2026年9月に名古屋で行われるアジア大会と10月にバーレーンで行われる世界選手権への出場権を獲得し世界の強豪たちとの対戦に向け技を磨いていきます。