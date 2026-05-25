『⼩3アシベ QQゴマちゃん』第8話 先行カット＆あらすじ公開！
テレ東系6局ネットにて好評放送中のTVアニメ『⼩３アシベ QQゴマちゃん』、第8話の先行カットとあらすじが公開された。
『アシベ』シリーズは1988年に連載が始まり、現在まで長きにわたって愛され続けている国民的ギャグ漫画作品。その最新作、『⼩３アシベ QQゴマちゃん』（原作︓森下裕美「漫画アクション」連載／双葉社）が、2026年4⽉12⽇より毎週⽇曜あさ7時00分から、テレ東系6局ネット「アニもり︕」内にて放送中。
『アシベ』シリーズの最新作『小３アシベ QQゴマちゃん』では、小学3年生になったアシベやスガオ君たちのちょっとだけ成長した姿や今まで通りの可愛らしいゴマちゃんが描かれている。
アニメーション制作はDLE、声優は、アシベ役を松岡美里、ゴマちゃん役を神月柚莉愛が務める。
このたび、5月31日（日）に放送となるTVアニメ『⼩3アシベ QQゴマちゃん』第8話あらすじと先行カットが公開された。
＜第8話「オイラ空間」あらすじ＞
⾃分だけの部屋が欲しいと⾔うアシベ。
早速⽗ちゃんに作って欲しいと頼むのだが--。
＞＞＞第8話先行カットをすべてチェック！（写真3点）
（C）森下裕美・OOP／双葉社・DLE・テレビ東京
『アシベ』シリーズは1988年に連載が始まり、現在まで長きにわたって愛され続けている国民的ギャグ漫画作品。その最新作、『⼩３アシベ QQゴマちゃん』（原作︓森下裕美「漫画アクション」連載／双葉社）が、2026年4⽉12⽇より毎週⽇曜あさ7時00分から、テレ東系6局ネット「アニもり︕」内にて放送中。
『アシベ』シリーズの最新作『小３アシベ QQゴマちゃん』では、小学3年生になったアシベやスガオ君たちのちょっとだけ成長した姿や今まで通りの可愛らしいゴマちゃんが描かれている。
アニメーション制作はDLE、声優は、アシベ役を松岡美里、ゴマちゃん役を神月柚莉愛が務める。
このたび、5月31日（日）に放送となるTVアニメ『⼩3アシベ QQゴマちゃん』第8話あらすじと先行カットが公開された。
＜第8話「オイラ空間」あらすじ＞
⾃分だけの部屋が欲しいと⾔うアシベ。
早速⽗ちゃんに作って欲しいと頼むのだが--。
＞＞＞第8話先行カットをすべてチェック！（写真3点）
（C）森下裕美・OOP／双葉社・DLE・テレビ東京
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優