日本テレビの報道番組とNNNの各局は今年、「あす大災害、だとしたら？」をテーマに防災・減災を考えます。今週木曜日、28日から気象庁が発表する「大雨警報」などの情報が大きく変更されます。何が新しく変わるのか―。社会部・災害担当・藤吉有咲記者がお伝えします。

■何が変わる？ 新しい防災気象情報

──「大雨警報」などは命に関わる重要な情報ですが、具体的にはどのように変わるのでしょうか。

新しい情報のポイントは、「大雨」「川の氾濫」「土砂災害」「高潮」の4つの災害について、レベルの数字と、「警報」などの名称を組み合わせて発表することです。

例えば、「大雨警報」は「レベル3大雨警報」と呼ぶようになります。

──このレベルは何を示しているのでしょうか。

これは自治体の出す「警戒レベル」と紐付いています。災害が発生したときに、自治体が出す情報で、取るべき避難行動を5段階で示しているんです。

例えば、一番高い「警戒レベル5」はすぐに命を守ってくださいという緊急安全確保、「レベル4」は避難指示になります。

これまでの防災気象情報は、名称もバラバラで、警戒レベルとの紐付けが名前から分からなかったので、今回それを明確化しました。

■レベル4の情報…「危険警報」という新しい用語で統一

レベル4の避難指示の目安となる情報は、「危険警報」という新しい単語で統一しました。

例えば大雨なら、2番目に危険度が高い情報が、「レベル4大雨危険警報」という名前で出されます。

──この危険警報が出ると、避難指示が出る可能性があるため、注意しなければならないんですね。

そうですね。また、川の情報は少し注意が必要です。

指定された大きな川は河川ごとに「氾濫」の警報などが出ますが、そのほかの中小河川は、川ごとの情報は出ないので、キキクルなどで危険性を確認することが大切です。

■レベル5特別警報…「緊急安全確保」の目安

──こういった情報が出たら、具体的にはどういった行動を取れば良いのでしょうか。

まずレベル5の特別警報は、自治体が出す警戒レベルの「緊急安全確保」の目安となります。

黒色で表示され災害がすでに発生していたり、切迫していたりする最も危険度の高い情報です。

この段階での避難所への移動はかえって危険な場合もあるので、2階以上の少しでも高い部屋に避難するなど、命を守る行動を取る必要があります。

こうなる前には避難しておくことが重要です。

■レベル4危険警報…「避難指示」の目安

紫色の危険警報は、警戒レベル4の「避難指示」の目安となる情報です。避難指示が出ていたら、すぐに避難してください。

もし出ていなくても、崖や川の近くなど危険な場所からは離れることも重要です。

■色とレベル感を覚えて

──新しい制度で私たちも覚えないといけないことが、いくつかありますが、これだけは知っておいてほしいというのはありますか？

あまり難しくは考えず、色とレベル感だけ覚えておきましょう。

特に、紫色のレベル4危険警報が出たら、避難指示が出るかもしれないということで、紫、危険警報、避難指示、この組み合わせはぜひ覚えていただければと思います。