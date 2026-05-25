タレントのマツコ・デラックス（53）が25日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にコメンテーターとして生出演し、いびき問題について私見を語った。

番組では、いびきに関するネット記事を紹介。ある女性が、恋人と初めてゴールデンウイークを過ごしたが、自分のいびきが原因で破局したというものだった。

マツコは「本当にいびきが原因だったのかもしれないけど」と前置き。「もう相当昔の記憶ですけど、見た目も性格も今のところ、非の打ちどころのない男がいたとして、そいつが救いようのないくらいのいびきをかいていたとしたら、かわいく思います」と私見を語った。

さらに「そいつに対して、思いがなくなったら、そのいびきは急に“ふざけんな”になるけど、これ初めて旅行に行ったわけでしょう？だから、（女性への思いが）そんなでもなかったんだと思う」と推測。「ヤリ目的すら、満足できないくらいの思いだったのかもね、相手が」と辛らつな言葉も加えた。

このカップルについて、「彼女を非難しているわけでもないし、その男を全肯定しているわけでもない」としつつ、「そんなもんじゃないですか？」とも。「いびきって、いいバロメーターにならない？好きだと、いびきをかいてて、かわいい〜と思うけど」。爆音のいびきでも「好きなら全然許せる」と話し、相手への愛情の問題との見解を示した。

番組ではさらに、寝る時の異性の行動として、許せるか、許せないかを議論。歯ぎしり、寝言がうるさい、寝相が悪い、寝屁、半目で寝ているといった例が挙げられた。マツコは「全然、好きだったら許せるわ。好きじゃなくなったら全部、許せない」と断言した。