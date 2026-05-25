永作博美さん主演の火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』の第8話が5月26日夜10時から放送予定です。

【写真】ボウリングに情熱を燃やすこの人

本作は子育てを終えた待山みなと（永作博美）が、50歳で久しぶりに訪れた「自分の時間」に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める、笑いあり！ ロマンスあり！ おスシあり！ の完全オリジナルの人生応援ドラマ。

夫を不慮の事故で亡くして以来、息子のために生きてきたみなとが飛び込んだ、3ヶ月で鮨職人になれるという「鮨アカデミー」の堅物講師・大江戸海弥（おおえど・うみや）を松山ケンイチさんが演じます。

※以下ネタバレを含みます。

第8話あらすじ

大江戸（松山ケンイチ）から「今度一緒に、水族館へ行きませんか」と誘われ、思わずOKしてしまったみなと（永作博美）。

そのことを聞いた泉美（有働由美子）は自分の恋愛ものさしで二人のロマンスを煽るが、みなとは煮え切らない様子。おまけに、休日も家のこと以外は何もしていないと話すみなとに泉美は、まずは「遊ぶためのリハビリ」が必要だと諭す。

鮨アカデミーの授業も大詰め！ “エビ”の握りに挑戦する一同。そんな中、立石（佐野史郎）は、鮨アカデミー主催のボウリング大会出場に情熱を燃やしていた。

はじめはレクリエーションの参加に乗り気でなかったみなとも、バイタリティー溢れる立石に感化され、遊びのリハビリと向き合っていく。そして…ここまでヴェールに包まれていた立石の正体を知ることに…。