東京・品川区はきょう（25日）、この夏に予想される電気・ガス料金の値上げに対して、1世帯4000円の補助を行うことを発表しました。区独自に電気・ガス料金の補助を行うのは全国的にも珍しい取り組みです。

電気・ガス料金をめぐっては、中東情勢の影響から全国的に値上がりの懸念があり、政府はこの夏の補助を拡充する方針です。

こうした中、東京・品川区の森沢恭子区長はきょう（25日）の会見で、区内すべてのおよそ24万世帯に対して独自に4000円の補助を行うことを明らかにしました。

区では、原油価格などを踏まえ、6月からの電気・ガス料金が6パーセントほど上昇するとした試算を採用。

区内の2人以上の世帯で平均して月に1000円ほど電気代の負担が大きくなると計算し、この負担増加分について、6月から9月の4か月分あわせて4000円を支給します。

申請には、LINEアプリ上でマイナンバーを使った本人確認を行うことで、コンビニのATMでの受け取りも可能になるほか、スマホの利用が難しい場合には紙での申請も受け付ける予定です。

区によりますと、自治体独自の電気・ガス料金補助は全国的にも珍しい取り組みだということです。