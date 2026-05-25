『ガンダム 水星の魔女』たぬき姿＆スレッタ＆きつね姿のミオリネ！東洋水産のコラボ絵公開
アニメ『機動戦士ガンダム 水星の魔女』と東洋水産がコラボレーションした描き下ろしイラストが、作品公式Xにて公開された。
【画像】たぬき姿＆スレッタ＆きつね姿のミオリネ！公開されたコラボ絵
Xでは「東洋水産×『水星の魔女』キャラクターデザイン原案・モグモさん描き下ろしイラストを公開！セブンーイレブンにて対象のカップ麺を一度に2個購入すると、オリジナルクリアスタンドを1個もらえるキャンペーンが明日5／26（火）10：00より開始！※景品が無くなり次第終了となります」とコラボを告知。
対象商品の縦型ビッグ赤いたぬき天うどん『機動戦士ガンダム 水星の魔女』では、たぬき耳＆尻尾のスレッタ、緑のきつねそば『機動戦士ガンダム 水星の魔女』では、きつね耳＆尻尾のミオリネが描かれている。
2022年10月より放送がスタートした『機動戦士ガンダム 水星の魔女』は、モビルスーツ産業最大手「ベネリットグループ」が運営する「アスティカシア高等専門学園」に辺境の地・水星から編入してきた一人の少女・スレッタ・マーキュリーが、無垢なる胸に鮮紅の光を灯し、彼女が一歩ずつ、新たな世界を歩んでいくストーリー。2023年7月まで放送された。
【画像】たぬき姿＆スレッタ＆きつね姿のミオリネ！公開されたコラボ絵
Xでは「東洋水産×『水星の魔女』キャラクターデザイン原案・モグモさん描き下ろしイラストを公開！セブンーイレブンにて対象のカップ麺を一度に2個購入すると、オリジナルクリアスタンドを1個もらえるキャンペーンが明日5／26（火）10：00より開始！※景品が無くなり次第終了となります」とコラボを告知。
2022年10月より放送がスタートした『機動戦士ガンダム 水星の魔女』は、モビルスーツ産業最大手「ベネリットグループ」が運営する「アスティカシア高等専門学園」に辺境の地・水星から編入してきた一人の少女・スレッタ・マーキュリーが、無垢なる胸に鮮紅の光を灯し、彼女が一歩ずつ、新たな世界を歩んでいくストーリー。2023年7月まで放送された。
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