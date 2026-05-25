沢尻エリカ、恋愛相談をバッサリ「痛い目見た方がいいんじゃない？」 佐久間大介＆澤部佑驚き
俳優の沢尻エリカ（40）が、23日放送の日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 後11：30）に出演。恋愛相談に答えた。
【番組カット】美しい姿…！自らを振り返る沢尻エリカ
同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン※今回放送は欠席）が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。今回は、沢尻本人が登場。澤部佑（ハライチ）も迎え、謎に包まれている沢尻を深掘りした。
番組では、姉御肌な沢尻が視聴者から寄せられたお悩み相談に応えることに。20代の女性美容師からは「ギャンブル好きでお金を求めてくる彼氏と離れた方がいいとわかっているが、顔がタイプで離れられない」という悩みが届いた。これに対し沢尻は「もうわかってんじゃん、別れた方がいいって」とバッサリ。さらに、「とりあえず搾り取られるだけ取られて痛い目見た方がいいんじゃない？」と答えた。
あまりの切れ味に澤部は「今、スミノフ片手に相談乗ってる感じ」と驚きを隠せない様子。「気づいているし、わかっているけど、やめられないっていうのは、沼ってる証拠。離れろって言ったら余計行くから」と解説した。
【番組カット】美しい姿…！自らを振り返る沢尻エリカ
同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン※今回放送は欠席）が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。今回は、沢尻本人が登場。澤部佑（ハライチ）も迎え、謎に包まれている沢尻を深掘りした。
あまりの切れ味に澤部は「今、スミノフ片手に相談乗ってる感じ」と驚きを隠せない様子。「気づいているし、わかっているけど、やめられないっていうのは、沼ってる証拠。離れろって言ったら余計行くから」と解説した。