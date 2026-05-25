5人の子どもを育てるタレントの辻希美さんが5月23日、自身のブログを更新。子どもの『運動会』の様子を報告しました。

【写真を見る】【 辻希美 】 小2三男の運動会を報告「ダンスがめっちゃ可愛かったです」“お弁当なし”の午前終了には「来年はお弁当有りな運動会がいいな」





ブログによると、この日は小学2年生の第4子で三男の幸空（コア）くんの運動会が行われ、辻さんはその様子を温かく見守ったといいます。辻さんは「ダンスや50m走にめっちゃ頑張ってたよ」と振り返り、「ダンスがめっちゃ可愛かったです」と目を細めた様子を綴りました。









一方、運動会にお弁当がなく、午前中で終了したことには「運動会と言えば!!のお弁当が無く午前中で終わりな感じが寂しかったけど」と残念そうに明かし、「来年はお弁当有りな運動会がいいな」と来年への期待をのぞかせました。



午前中で運動会が終わった後は、回転寿司店へ食事に出かけたといいます。「沢山食べてお腹いっぱい」と満足した様子で、子どもに向けて「コア〜練習から本番お疲れ様」とねぎらいの言葉を送りました。









ブログには、辻さんと幸空くんが並んで撮影した自撮り写真や、かき氷を食べる幸空くんの写真も添えられていました。



【担当：芸能情報ステーション】