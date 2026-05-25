歌手の新浜レオン（30）が23日放送のフジテレビ「MUSIC FAIR」（土曜後6・00）に出演し、“有名人”である父のエピソードを明かした。

歌手・森山直太朗に、大スターの森山良子を母に持つ悩みについて質問した後、自身の父に言及。“は・か・た・の塩！”のフレーズでおなじみの「伯方の塩」のCM曲で知られる演歌歌手・高城靖雄の長男だが、「基本的に家中塩だらけなんですよ」と明かし共演者から「ネタじゃないですか」と突っ込まれた。

新浜の小学生時代、父の高城はPTA会長をやってくれていたという。学校行事であいさつをする際に「何かと塩につなげたがるというか…PTA会長の話ってあるじゃないですか。開口一番“みんなそれぞれ離れるけどこれからエンを大切にしてほしい。エンと言えばは・か・た・の塩！”って言い出したんですよ。泣きたいのに、卒業式で」と驚きの出来事を告白。

スタジオが笑いに包まれる中、「塩マウントを取ってくるんだな」と言う森山に「父親が取ってくるんですよ」と新浜。

自身が歌手デビューした際も「“伯方の塩の息子デビュー”みたいな見出しになっちゃったり」と振り返り、「これを何とか超えたいなと。塩超えしたいです」と意気込み。森山からは「もう超えてるんじゃない？」と言葉を掛けられていた。