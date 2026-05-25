タレント山口もえ（48）が、25日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に出演。15年に結婚をした、爆笑問題・田中裕二との結婚指輪について明かした。

山口は「今年、結婚11年になるんですけど、結婚する時に結婚指輪どうするって話をしたら、ウチの夫、爆笑問題さんなんですけど。爆笑問題さんの相方の太田さんが結婚指輪をしているから、俺は結婚指輪をしないと。『コンビ2人とも結婚指輪してるのおかしいからしない』って言われたんですよ」と打ち明けた。

続けて「11年前、結婚する時に結婚指輪断られたのに、去年、9歳の娘が『パパ、お願いがあるの。なんとかちゃんのパパも、なんとかくんのパパも結婚指輪をしている。でも、私のパパだけしてないから結婚指輪して欲しい』って言ったら、『そんなこと思ってたのか〜』って言って、『わかった。じゃあ、結婚指輪を一緒に買いに行こう』って言ってすぐ買いに行ったんですよ」と明かし、驚きの声が上がった。

さらに「結婚指輪を選びに行くのも娘を連れてって。私が『これがいいんじゃない？』って言ったのを娘が『それじゃない。これがいい』って言って、パパが『そっかー、これがいいかー』って言って、それを買いました」と明かすと、再び驚きの声が上がった。

そして「でもその日から夫は一日も離さず指輪をつけてます」と話した。するとMCのハライチ澤部佑が「素敵な話なんですけどね。もえさんからするとちょっとイラッとしますね」と伝えると、山口は「ちょっとどころじゃなくイラッとしてますよ。11年前、断られていますからね私。断られてるのに娘に言われてすぐにOK出しちゃって」と打ち明けた。