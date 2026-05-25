奄美地方では、26日未明から昼前にかけて線状降水帯が発生して、大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に十分注意が必要です。

鹿児島地方気象台によりますと、梅雨前線が奄美地方に停滞し、暖かく湿った空気が流れ込むため、奄美地方では大気の状態が非常に不安定となる見込みです。

奄美地方では、26日昼前にかけて、雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。

雨雲が予想以上に発達した場合や激しい雨が同じ場所で降り続いた場合、大雨警報が発表される可能性があります。

25日に予想される1時間雨量は多い所で、▽奄美北部、南部で30ミリ、▽十島村で20ミリです。

また26日に予想される1時間雨量は多い所で、▽奄美北部、南部で50ミリ。▽十島村で40ミリです。

26日午後6時までに予想される24時間雨量は多い所で、▽奄美北部、南部で150ミリ、▽十島村で120ミリです。

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

気象台は、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水、落雷、竜巻などの激しい突風に注意を呼び掛けています。

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