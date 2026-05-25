■これまでのあらすじ

義母が結婚式を仕切りだしたので慌てて参列者を探す香奈だったが、後輩たちからも断られてしまう。親戚すら誰一人として参列しない状況に母は「みんな自分の式が恥ずかしかったから来ない」と言うが、香奈は自分たちの周りには誰もいないことに気づく。



夢を見続けた結婚式、憧れの式場、ハイスペの旦那さま。すべて理想通りのはずなのに、私は今日という日がうれしいのかどうかもわかりませんでした。

母は「私の子育てもこれで卒業」だと笑顔だけれど、私は母から何を教わったんだろう…。母はいつも「香奈は悪くない」って言ってくれたけれど、それならどうして誰も祝福してくれないんだろう…？式が終わったら、ちゃんと母と話さなきゃ。「私の言うとおりにすれば間違いない」という義母に、私は頭が上がりませんでした。義母の友人で埋められた会場に、私は心が冷えていくのを感じていました。

※この漫画は実話を元に編集しています

この話のイラストは、一部下記クレジットの写真を使用しています。

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脚本:みゆき、イラスト:のばら(ウーマンエキサイト編集部)