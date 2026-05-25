ドル円１５８．９５近辺、ユーロドル１．１６４５近辺＝ロンドン為替



ロンドン序盤、ドル円は158.95近辺、ユーロドルは1.1645近辺での推移。



ドル円は東京早朝に158.74付近まで安値を広げた。先週末NY終値は159.18レベルだった。米国とイランの合意が近づくとの見方が原油安とともにドル売りを誘発した。しかし、その後は下げ渋りとなりロンドン朝方には159.04付近に高値を伸ばした。足元では159円を割り込む水準で推移している。



ユーロドルは東京早朝のドル売り局面で1.1649付近まで買われた。先週末NY終値1.1603レベルからは40ポイント程度の上昇。その後は売買が交錯しており、ロンドン朝方には1.1630付近へと小幅に調整されている。



USD/JPY 158.94 EUR/USD 1.1643

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