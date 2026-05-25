フロム・ファースフロム・ファーストプロダクション会長の小口文子さんが死去　７８歳　公式サイトで報告

俳優・本木雅弘、竹中直人らを擁する芸能事務所「フロム・ファーストプロダクション」の代表取締役会長・小口文子（おぐち・あやこ）さんが１６日に死去したことが２５日、所属事務所の公式サイトで発表された。７８歳だった。死因は公表しない。

文子さんは同社創業者・小口健二さんの妻。２００７年に健二さんと死別後は、その思いを引き継ぎ、事務所を切り盛りしてきた。サイトでは小口友希子代表取締役社長の名義で文書を発表。「故人が生前に賜りました格別のご厚情ならびに温かいお支え、多大なるお力添えに対し、社員一同、心より深く感謝申し上げます」とした。

葬儀・告別式は、２５日に近親者で家族葬の形で執り行った。

【公式サイト全文】

訃報のお知らせ

弊社 代表取締役会長 小口文子が、２０２６年５月１６日に永眠いたしました。

故人が生前に賜りました格別のご厚情ならびに温かいお支え、多大なるお力添えに対し、社員一同、心より深く感謝申し上げます。

なお、葬儀におきましては故人の強い遺志により、近親者のみで家族葬として執り行いました。

誠に勝手ながら、ご香典・ご弔電・ご供花の儀につきましては、お気持ちのみ有り難く頂戴し、ご辞退申し上げます。

また、ご報告が遅くなりましたことにつきましても、何卒ご容赦賜りますようお願い申し上げます。

故人が生前大切にしておりました想（おも）いを引き継ぎ、今後も社員一同、より一層精進して参ります。

ここに生前のご厚誼に深く感謝申し上げるとともに、謹んでご報告申し上げます。

代表取締役 小口友希子