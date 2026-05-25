内田梨瑚被告が初公判　「殺意はなかった」殺人など否認も検察側「首謀者で主犯」　旭川女子高校生殺害事件

北海道旭川市で女子高校生が殺害された事件の初公判が開かれ、被告は殺意や殺害行為を否認し起訴内容の一部を争う姿勢を示した。検察側は主犯と指摘しており、SNSトラブルを背景とした事件の経緯や責任の有無が今後の焦点となる。

初公判で「殺意はない」

北海道旭川市で、2024年、当時17歳の女子高校生が殺害された事件で、内田梨瑚被告（23）は殺人などの罪に問われている。

25日、旭川地裁で開かれた初公判には、23席の傍聴席を求めて、朝から300人を超える人が長蛇の列を作った。

初公判で内田被告は白いシャツに、黒色のズボン姿で出廷した。

内田被告は「私には殺意はありませんでしたし、橋から落下させていません。そのほかの部分については弁護人にお任せします」と殺害行為を否認し、起訴内容の一部を争う姿勢を示した。

事件は2024年 当時17歳の女子高校生を殺害した罪

事件の引き金となったのは、SNSをめぐるトラブルだ。

殺害された当時17歳の女子高校生が、飲食店での内田被告の画像を、SNSに無断で使用したことに腹を立て、事件に発展したとみられている。

起訴状などによると、内田被告は、2024年、女子高校生を車にのせ、暴行を加えるなどして監禁した。

その後、当時19歳の女と共謀し、神居大橋(かむいおおはし)で被害者の服を脱がせて動画で撮影した上で、橋の欄干(らんかん)に座らせ「落ちろ」「死ねや」などと脅し、川に落下させて殺害した殺人罪や、不同意わいせつ致死、監禁の罪に問われている。

監禁は認める一方で殺人などは否認

25日の初公判で、殺人などの罪を否認した。

弁護側も監禁の罪は認めた一方で「殺意はなく、殺害行為もない。よって殺人は成立しない」と殺人の実行行為、不同意わいせつと死亡などの因果関係について争う構えだ。

これに対し、検察側は「内田被告が首謀者で主犯であり、最も大きな役割を担っている」と指摘した。

共犯者の女の証人として

2025年に開かれた裁判員裁判では、共犯者の女に、懲役23年の実刑判決が言い渡され、控訴することなく、刑が確定している。

この裁判に、共犯者の女の証人として呼ばれた内田被告は、証言を拒否し、わずか5分で退廷した。

尋問の代わりにこれまでの取り調べでの供述が読み上げられた。

その供述の読み上げで内田被告は「共犯者の女は被害者の足を欄干から放り投げようとして 『梨瑚さん 手外してください私は足やるんで』と言った」「共犯者の女が積極的に犯行に及んでいた」とした上で、自身は殺害には関与せず、被害者が自ら落下したと主張している。

これに対し、共犯者の女は「梨瑚さんの調書を読むと、セリフや行動のすべてが作り話でびっくりして、梨瑚さんにも本当のことを話してほしい。それが被害者にできる最低限のこと」と反論した。

裁判は、今後、共犯者の女などの証人尋問を経て、6月22日に判決が言い渡される予定です。

（「イット！」5月25日放送より）