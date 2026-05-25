ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「お財布忘れてきちゃったから払って？」義母が産後の嫁にたかってば… 「お財布忘れてきちゃったから払って？」義母が産後の嫁にたかってばかり!? 夫は無関心で妻の怒りが爆発寸前！ 「お財布忘れてきちゃったから払って？」義母が産後の嫁にたかってばかり!? 夫は無関心で妻の怒りが爆発寸前！ 2026年5月25日 17時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 母親に甘すぎませんか？ マザコンなの？ちなみにこの翌日も、夫は自分の両親と3人でフォアグラを食べに行ってしまうのです…。両家の親の扱いがあまりにも違うため、妻のモヤモヤは募るばかりで…!?>>【まんが】たかり屋義母をどうにかして！(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】たかり屋義母をどうにかして！ 「いくら欲しい？指定席分払えばいいんだろ」お金をちらつかせる非常識おじさんが怖すぎる【本当にあった新幹線トラブル Vol.2】 「俺の母さんの子育てに文句ある？」夫が義実家同居のストレスから守ってくれない！それどころか妻を否定!? 心の支えになったのは…