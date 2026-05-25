母親に甘すぎませんか？ マザコンなの？

ちなみにこの翌日も、夫は自分の両親と3人でフォアグラを食べに行ってしまうのです…。

両家の親の扱いがあまりにも違うため、妻のモヤモヤは募るばかりで…!?

>>【まんが】たかり屋義母をどうにかして！

(ウーマンエキサイト編集部)