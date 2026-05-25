お笑いユニット、ザ・プラン9のヤナギブソン（50）が25日、Xを更新。後輩芸人から「絡みたく無い大阪の芸人」として名指しされた番組についてつづった投稿が反響を呼んでいる。

ヤナギブソンは「私が出てもない番組で絡みたく無い大阪の芸人は？という質問で『ヤナギブソン』と、あるセル〇〇ライトスパの〇肥後〇さんという方に私の名前出されてた。だいぶ後輩なうえ、一回も絡んだことない」と伏せ字を使ったものの後輩芸人の名前を隠さず暴露。「何よりショックやったのが、スタッフも出演者も俺の知名度のなさで誰も笑ってなかった。その後の、名前が出た芸人についての振り返りのくだりでも、私の部分はカットされてたし」とその番組の模様を説明し、「そうゆう盛り上がらんかった部分をそのまま放送するんじゃなくて、カットするスタッフはとても意味わかるし」とした上で、自身の名前が放送されたことについて「普通に みじめやん」と嘆いた。

SNS上でも話題となっている、女優でタレントの鈴木紗理奈（48）が18日深夜放送のテレビ朝日系（月曜深夜0時15分）をめぐって、自身のインスタグラムで「私が出てもない番組で 嫌いな芸能人の名前は？という質問で普通に鈴木紗理奈、とあるタレントさんに私の名前出されてた。だいぶ後輩なうえ、そんなにからみもない」と不快感をあらわにし「普通にいじめやん」と怒りを表明した投稿をほうふつとさせる内容で、25日午後4時30分の時点で閲覧数が25万件を超え、様々なコメントが寄せられている。

ヤナギブソンは、一般ユーザーが「ガチだと受け取ってる奴多くて地獄だな。こういうのはもっと評価されてもいいかもだけど、ヤナギブソンだと役不足なのかも」としたポストに対し「それな！」と返信。また、別の一般ユーザーによる「みんなマジレスすんなや 普通にネタやろ ネタがネタかどうか分からんくらい薄いだけやろ」というポストを受け、「元ネタ知らんやつ多いんやなー」と返していた。

ヤナギブソンはピン芸人として、R−1で04年、12年、13年の3度、決勝進出を果たしている。ザ・プラン9としては06年に「M−1グランプリ」決勝進出。「ザ・プラン9」はお〜い!久馬をリーダーにトリオで01年から活動開始。現在6人組で、メンバーはヤナギブソン、お〜い!久馬のほかに浅越ゴエ、コヴァンサン、きょうくん、爆ノ介。