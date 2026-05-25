【オーケー最新チラシ】冷凍のたこ焼286円にハンバーグ220円などお得がいっぱい！忙しい日の献立にうれしいラインアップ《5月31日まで》

食品スーパー「オーケー」は、週ごとにチラシを公開しています。

2026年5月25日に公開された関東地域（清瀬店は除く）が対象のチラシから、お得な商品をピックアップして紹介します。

忙しい日やサボりたい日に頼れる冷凍食品がお得

まず押さえておきたいのが、一時的に安く仕入れることができたという理由から値下げされた商品です。一例を紹介します。

●Table Mark（テーブルマーク） ごっつ旨い大粒たこ焼 6個（197g）

商談時使用売価691円から5.8割引の286円に。

●AJINOMOTO 洋食亭 ハンバーグ 自家製デミグラスソース 1個（165g）

商談時使用売価540円から5.9割引の220円に。

●フジッコ 5種の蒸しサラダ豆 70g

商談時使用売価156円から3.7割引の98円に。

●いなば ライトツナ スーパーノンオイル（缶詰） 70g×4缶

メーカー希望小売価格1317円から6.7割引の430円に。

●P＆G レノア 超消臭 フレッシュグリーンの香り（柔軟剤） 本体 475mL

商談時使用売価492円から5.7割引の207円に。

狙うは増量中でお得な惣菜＆弁当！

続いて、いつもより増量中でお得な惣菜を紹介します。

●具沢山！ 海鮮チヂミ

6枚+1枚増量...292円

●大盛り 豚ロース生姜焼き弁当

ご飯50g増量...376円

●大盛り 若鶏油淋鶏弁当

ご飯50g増量...376円

●ピーマン肉詰めフライ

5個+1個増量...292円

●パリパリタコス

5個+1個増量...292円

上記4商品は、お台場・札の辻・日本橋久松町・東雲・新座野火止・梶野町・平野店では取り扱いがありません。

●スパイシー胡瓜

10％増量...303円

食料品の表示価格はオーケーの会員が現金払いで支払いした場合の価格です。非会員・カード払いの場合は、食料品の価格が異なります（酒類を除く）。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部