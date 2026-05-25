サッカー、ハーフシーズンの特別大会・明治安田J2・J3百年構想リーグです。



地域リーグラウンドと呼ばれるリーグ戦は24日が最終戦。



ブラウブリッツ秋田は、ホームで栃木シティと対戦しました。



徹底したクロスからの攻撃が実り勝利をつかんだブラウブリッツは、リーグ2位で次のプレーオフラウンドに進みます。





勝てば自力でリーグ2位が決まる24日の一戦。ブラウブリッツ、まずは前半11分。クロスにFW梅田が合わせますが、決めきれません。それでもサイドから中央へボールを送る「クロス」を使った攻撃を徹底し続けるブラウブリッツ。守備陣がボールと、マークする相手選手を両方見るのが難しい、サイドからのクロス。徹底した姿勢が実ったのは後半25分でした。左サイドからのクロスはシュートを打ちきれないものの味方につなぎ今度は右サイドから。途中出場の水谷のボールに、今シーズンから10番の佐藤大樹が合わせました。ホーム開幕戦でもクロスに頭で飛び込んで決めていた佐藤。24日も見事に合わせチームトップの4得点目です。ブラウブリッツは相手のサイドからの攻撃はしっかりとおさえ、今シーズン8度目の無失点。1点を守り切り、地域ラウンドリーグを2連勝で締めくくりました。佐藤大樹選手「自分たちの流れが来ているなかで自分の役割は何なのかというところで常にゴール狙っていましたし、クロスがすごくよかったのでヘディングの感覚も持っているので結果的にゴールになってよかったです」Q「この百年構想リーグを通じての選手の成長をどうご覧になりますか？」吉田謙監督「挑戦の先に、チャレンジの先に、失敗の先に成長があると思います。これからも最強のチャレンジャー目指して尖って走っていきたいと思います」♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢ブラウブリッツは地域リーグラウンド18試合を終えてイーストAグループ2位。1位のベガルタ仙台と同じく、PKまでもつれることなく90分間での勝利が11回あったのは実力の証かと思います。そして次はトーナメント方式のプレーオフラウンドです。イーストB、ウエストのA・Bと各グループを2位で通過したチームの順位決定トーナメントに進むブラウブリッツ。次は、イーストB・2位のコンサドーレ札幌と対戦します。2回勝てば、J2・J3全40チーム中5位となります。8月に開幕する新たなシーズンでJ1昇格プレーオフ圏6位以内を目指すなかで弾みがつくと思います。まずはプレーオフラウンド1回戦、31日日曜日に秋田市で行われます。※配信は文字情報のみです※5月25日午後6時15分のABS news every.でお伝えします