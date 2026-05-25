timelesz篠塚大輝、初冠番組の第2弾が6月放送！タイムマシーン3号やねづっちが登場

テレビ朝日の深夜バラエティゾーン「バラバラ大作戦」内で展開されている、月替わりチャレンジ枠「バラバラマンスリー」。

月ごとに月〜木曜日で4作品をトライアル放送するこの枠――2026年6月の火曜日は、今年1月に放送され好評を博した『スポンジ・シノ』の第2弾『スポンジ・シノ2』が放送される。

今年1月、「バラバラマンスリー」で放送されたtimelesz・篠塚大輝による『スポンジ・シノ』――篠塚の初冠番組として注目を集めた同番組は、ダンスや歌が未経験ながら、驚異の吸収力でオーディションを勝ち抜いた篠塚が、アイドルとしてさらなる飛躍を遂げるため、芸能界で使える知識や技をスポンジのように吸収していくバラエティだ。

毎回その道の“プロ”を講師として招き、知られざるエンタメ界のルールや熟練の技術を篠塚が学んで吸収。芸能界で使える知識や技を習得し成長していく篠塚の姿を楽しむことができる。

そんな『スポンジ・シノ』が『スポンジ・シノ2』として早くもカムバック。

前回は進行にみなみかわ、講師には彦摩呂やMr.シャチホコ、キンタロー。といったその道の“プロ”たちを招き、さまざまな講座を受けた篠塚。食リポのプロ・彦摩呂による“カットされない食リポ講座”や、Mr.シャチホコ、キンタロー。による“モノマネ講座”などを学び、アイドルとして1つステップアップを果たした。

SNSでは「しのの吸収力すごい」「幸せな空間がずっと続いたらいいな」と話題になり、TVerでもバラエティ部門TOP10入りするなど大反響。最終回の放送後は「最終回寂しい」という声が続出し、続編を期待する声も多いなかでの第2弾放送決定となった。

◆タイムマシーン3号やねづっちが登場！

注目も高まるなかでスタートする『スポンジ・シノ2』。

第2弾となる今回も進行はみなみかわが担当し、番組初のロケも敢行する。

講師にはタイムマシーン3号やねづっちなどが登場予定。アイドルとして更なる飛躍を目指し、篠塚が今回はどんなことを吸収するのか、期待が高まる。