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BLレーベル「caramelコミック」の人気作品「退勤後、卯坂さんを脱がしたら～ツンデレ先輩のえっちなヒミツ」のオンラインくじが、6月1日18時から7月1日17時59分まで、はずれなしのオンラインくじサービス「DMMスクラッチ」で販売される。価格は1回715円。

本スクラッチでは、作者・花森玉子氏描き下ろしのイラストを使用したグッズをはじめ、DMMスクラッチ限定アイテムなど、多彩な商品ラインナップが予定されている。

描き下ろしイラストのテーマは「ショートケーキ」。赤や白のレースやリボンでデコレーションされたスペシャルイラストで登場する。

□「退勤後、卯坂さんを脱がしたら～ツンデレ先輩のえっちなヒミツ スクラッチ」のページ

【A賞 A5複製サイン入りキャラファインマット（全2種）】

描き下ろしイラストを使用した、花森玉子先生「サイン入り」複製アート

【B賞 A5スナップケース（全2種）】

描き下ろしイラストを使用した、とってもキュートな使いやすいA5サイズのスナップケース

【C賞 アクリルスタンド（全6種）】

描き下ろしイラストや単行本の表紙イラストなどを使用した、飾りやすいサイズのアクリルスタンド

【D賞 缶バッジ（全8種）】

描き下ろしイラストなどを使用した、キュートないちごモチーフをあしらった缶バッジ

「5枚セット購入」でダイカットステッカーをプレゼント

【セット購入特典】

「5枚セット購入」ボタンから購入すると、「ダイカットステッカー」がランダム5種の中から1種がもらえる。

※ランダム（全5種）での配布となり、絵柄はお届け時にご確認いただけます。

※「5枚セット購入」ボタンからの購入のみが対象となります。

Wチャンス賞で、花森玉子氏のイラスト入りサイン色紙やブロマイドが当たる

【Wチャンス賞】

花森玉子氏のイラスト入りサイン色紙やブロマイドが当たる「Wチャンス賞」は、スクラッチ1枚ごとに抽選が行われる。当選した商品は、通常のスクラッチの当選商品と同梱しての発送となる。キャンペーン期間中でも規定数に達し次第終了となる。

※抽選はご購入いただいた枚数分行いますが、演出の関係上Wチャンスカードの表示はすべての抽せん結果をまとめたものとなりますのでご留意ください。

※サイン入り景品は、折れ・汚れ・しわなどは不良品ではないため、交換対応できかねます。

※花森玉子先生直筆イラスト入りサイン色紙の絵柄はランダムとなり、お届け時にご確認いただけます。

DMMスクラッチの発売を記念した電子書店フェアを開催

DMMスクラッチの発売を記念して、DMMブックスでは6月1日から7月1日まで無料や割引のキャンペーンを実施する。

□DMMブックス「退勤後、卯坂さんを脱がしたら～ツンデレ先輩のえっちなヒミツ1」のページ

(C)Tamako Hanamori/MMR