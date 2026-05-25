【安楽亭】定番カルビ319円、国産牛が581円！″味変ヤキニク″できるディップダレのセットもお得に《「肉の日祭り」は5月31日まで》
焼肉レストランの安楽亭は、2026年5月25日から31日まで「肉の日祭り」を開催しています（一部店舗を除く）。
定番メニュー特価から"味変セット"までお得が目白押し
毎月恒例の「肉の日祭り」が今月も開催されます。定番焼肉の超特価をはじめ、盛り合わせの値引きや、イチオシ食材と味変ディップセットまで充実のキャンペーン内容です。
定番焼肉が超特価
焼肉には欠かせないカルビとロースがお手頃価格で登場。
【対象メニュー】
・ファミリーカルビ 通常価格638円→319円
・ファミリーロース 通常価格759円→429円
今月のイチオシ焼肉も特別価格に
国産牛の赤身やホルモンをお得に楽しめます。
【対象メニュー】
・国産牛赤身 通常価格1089円→581円
・国産牛ホルモン 通常価格1089円→581円
人気の盛り合わせメニューが各330円OFF
シェアにもぴったりな盛り合わせも特別価格になっています。
【対象メニュー】
・極み塩ヘルシー赤身コンボ 通常価格2948円→2618円
・牛タンコンボ 通常価格2618円→2288円
・ホルモンコンボ 通常価格1628円→1298円
味変できる「ディップダレ」3種セットが290円
3種のディップダレをセットにした"味変セット"も登場。いつもの焼肉がひと口ごとに違う味で楽しめます。
「ぐつぐつディップダレ味変セット」の内容は、塩レモンバター・シャリアピン風・チーズフォンデュの3種です。
通常単品合計価格704円のところ、期間中は3個セットで319円に。
メニューや利用条件などの詳細は、安楽亭ホームページのフェア情報から確認できます。
「肉の日祭り」はコスモス店、ぼたん店では実施していません。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部