【安楽亭】定番カルビ319円、国産牛が581円！″味変ヤキニク″できるディップダレのセットもお得に《「肉の日祭り」は5月31日まで》

焼肉レストランの安楽亭は、2026年5月25日から31日まで「肉の日祭り」を開催しています（一部店舗を除く）。

定番メニュー特価から"味変セット"までお得が目白押し

毎月恒例の「肉の日祭り」が今月も開催されます。定番焼肉の超特価をはじめ、盛り合わせの値引きや、イチオシ食材と味変ディップセットまで充実のキャンペーン内容です。

定番焼肉が超特価

焼肉には欠かせないカルビとロースがお手頃価格で登場。

【対象メニュー】

・ファミリーカルビ 通常価格638円→319円

・ファミリーロース 通常価格759円→429円

今月のイチオシ焼肉も特別価格に

国産牛の赤身やホルモンをお得に楽しめます。

【対象メニュー】

・国産牛赤身 通常価格1089円→581円

・国産牛ホルモン 通常価格1089円→581円

人気の盛り合わせメニューが各330円OFF

シェアにもぴったりな盛り合わせも特別価格になっています。

【対象メニュー】

・極み塩ヘルシー赤身コンボ 通常価格2948円→2618円

・牛タンコンボ 通常価格2618円→2288円

・ホルモンコンボ 通常価格1628円→1298円

味変できる「ディップダレ」3種セットが290円

3種のディップダレをセットにした"味変セット"も登場。いつもの焼肉がひと口ごとに違う味で楽しめます。

「ぐつぐつディップダレ味変セット」の内容は、塩レモンバター・シャリアピン風・チーズフォンデュの3種です。

通常単品合計価格704円のところ、期間中は3個セットで319円に。

メニューや利用条件などの詳細は、安楽亭ホームページのフェア情報から確認できます。

「肉の日祭り」はコスモス店、ぼたん店では実施していません。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部