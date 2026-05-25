Rain Treeが、5thデジタルシングルを8月にリリースする。

（関連：【画像あり】『Rain Tree初夏のフリーライブ～君の居場所はここにある～』より）

本情報は、5月24日にららぽーと横浜にて行われた『Rain Tree 初夏のフリーライブ～君の居場所はここにある～』にて発表されたもの。

5thデジタルシングルは、全4曲を収録予定。コンセプト曲の2曲は、6月20日にららぽーと門真／三井アウトレットパーク大阪門真、同月21日に大阪 ナレッジシアターでのイベントにてそれぞれ初披露される。

また、サプライズとして7月4日にダイバーシティ東京プラザで行われるフリーライブで“観客動員2,500人”を達成した場合、“16人全員歌唱曲”が制作され、同シングルに追加収録されることもアナウンスされた。

この発表を受け、仲俣美希は涙を流しながら「これが達成できるかどうかは、やっぱり私たち次第でもありますし、皆さんが来てくれるかどうかにもかかっていると思います。」と観客に語りかけた。

続いて新野楓果が「私たち自身が16人で、メンバーみんなで楽曲を歌いたいということを一つの目標にしてずっと頑張ってきました。ファイナリストの時から、ずっとみんなで曲を歌いたいという気持ちでこれまで活動してきたので、このチャンスをいただけたことを前向きに捉えてトライしていきたいです。みんなで絶対に2,500人という目標を達成して、16人の曲をいただいてそれを皆さんの前で披露できるように頑張りますので、皆さんも応援よろしくお願いします」と決意を語った。

（文＝リアルサウンド編集部）