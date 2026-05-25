台北で開催中の旅行見本市、日本向け商品が人気 個人・団体とも好調／台湾
（台北中央社）台北市の台北世界貿易センターで22日から4日間の日程で旅行見本市「台北ツーリズムエキスポ」（台北国際観光博覧会、TTE）が開かれている。日本向け商品の需要が最も高く、個人旅行、団体旅行ともに人気を集めている。
TTEは台湾で上半期に開かれる最大規模の旅行見本市で、今年で20回目。会場には航空会社や旅行会社、海外の観光関連機関などが出展し、期間中、30万人以上の来場が見込まれている。
旅行大手、コーラツアー（可楽旅遊）は個人旅行商品について、売り上げは昨年同期比で5割近く増え、日本や韓国が主力市場だと説明。団体旅行も約2割増となり、売り上げのトップは日本方面で、次いで欧州方面となっているという。
ライオントラベル（雄獅旅遊）によれば、24日の売り上げは前日比で3割伸びた。販売実績では、人気の旅行先は日本や欧州などで、中でも日本旅行に関する問い合わせが最も多く、特に親子連れを中心に高い需要があったとしている。
（余暁涵／編集：荘麗玲）
TTEは台湾で上半期に開かれる最大規模の旅行見本市で、今年で20回目。会場には航空会社や旅行会社、海外の観光関連機関などが出展し、期間中、30万人以上の来場が見込まれている。
ライオントラベル（雄獅旅遊）によれば、24日の売り上げは前日比で3割伸びた。販売実績では、人気の旅行先は日本や欧州などで、中でも日本旅行に関する問い合わせが最も多く、特に親子連れを中心に高い需要があったとしている。
（余暁涵／編集：荘麗玲）