多くの来場者で賑わう旅行見本市「台北ツーリズムエキスポ」の会場＝台北世界貿易センターで2026年5月25日、中央社記者王騰毅撮影

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（台北中央社）台北市の台北世界貿易センターで22日から4日間の日程で旅行見本市「台北ツーリズムエキスポ」（台北国際観光博覧会、TTE）が開かれている。日本向け商品の需要が最も高く、個人旅行、団体旅行ともに人気を集めている。

TTEは台湾で上半期に開かれる最大規模の旅行見本市で、今年で20回目。会場には航空会社や旅行会社、海外の観光関連機関などが出展し、期間中、30万人以上の来場が見込まれている。

旅行大手、コーラツアー（可楽旅遊）は個人旅行商品について、売り上げは昨年同期比で5割近く増え、日本や韓国が主力市場だと説明。団体旅行も約2割増となり、売り上げのトップは日本方面で、次いで欧州方面となっているという。

ライオントラベル（雄獅旅遊）によれば、24日の売り上げは前日比で3割伸びた。販売実績では、人気の旅行先は日本や欧州などで、中でも日本旅行に関する問い合わせが最も多く、特に親子連れを中心に高い需要があったとしている。

（余暁涵／編集：荘麗玲）