銀座ロフトにて「ENTROPY POP-UP STORE AT GINZA LOFT」開催中！

銀座ロフトは6月7日まで、韓国生まれの“はやりではなく、自分基準の美を追い求める”がコンセプトのビューティーブランド「ENTROPY（エントロピー）」のPOP-UP STOREを開催中です。

バッグなどに入れて持ち運びしやすい小さいサイズのティントリップとチークを、銀座ロフト先行で販売。また、購入商品と点数に応じてキーリングやチャームなどのプレゼントも実施しています。

■銀座ロフト【ENTROPY POP-UP STORE AT GINZA LOFT】概要

◎会期：2026年5月13日〜6月7日

◎展開場所：銀座ロフト 2階 美と健康雑貨売場 特設会場

◎商品例：※価格は全て税込み

◇小さくて持ち運びも便利！ 銀座ロフト先行販売アイテム

●【銀座ロフト先行】チャームティント スムージーエディション 5色 各1,320円

フルーツをブレンドしたようなみずみずしくクリアなカラーが特徴のティントリップ。持ち運びに便利なキーリング付き。

●【銀座ロフト先行】スライドアップ リップ＆チーク スムージーエディション 6色 各1,210円

ガジェットのようなパッケージデザインのスライド式チークがミニサイズに。リップとしても使用できるので外出先でのメイク直しにもおすすめ。

◇ここでしか買えない！ POP-UP STORE限定色も

●スライドアップ ドウチーク エニーピンク 1,760円

スライドすると内側に鏡とパフがついているスライド式チーク。韓国で販売しているカラーをPOP-UP STORE限定で展開。

◇アクセサリー感覚で持ち運ぶ定番のチャームティントも

●チャームティント 11色 各2,200円

●チュールグロス 3色 各1,650円

●チュールグロス用 ケース 660円

■イベント参加も！ 購入プレゼント実施中

期間中、購入商品、点数に応じてプレゼントや、デコレーションシールとパーツを組み合わせてオリジナルチークを作れるイベントに参加できます。※数量限定のためなくなり次第終了

（1）「チャームティント スムージーエディション」を1点購入でスムージーキーリングプレゼント。

（2）「スライドアップ リップ＆チーク スムージーエディション」を1点購入でフルーツチャームプレゼント。

（3）「チャームティント」を1点購入でレザーキーリングプレゼント。

（4）「チュールグロス」を1点購入でシュシュプレゼント。

（5）「スライドアップ ドウチーク」を2点購入でシリコンケース＆デコレーションステッカーをプレゼント。さらに対象の日時に来場するとオリジナルキーリングが作れるDIYイベントに参加できます。

●イベント開催時間：

・金曜日 午後3時〜9時（最終受付 午後8時30分）

・土曜日 午前11時〜午後9時（最終受付 午後8時30分）

・日曜日 午前11時〜午後8時（最終受付 午後7時30分）

（エボル）