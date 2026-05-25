【星座別】気づけば誘われる。「ご飯や飲みに誘われやすい人」は何座？　占い師のアドバイス付き＜第1〜4位＞

歓送迎会や飲み会など、人と食事をする機会が増える時期は、自然と「ご飯や飲みに誘われやすい人」と「なぜか誘われにくい人」の差が出やすくなるようです。

「自分はあまり誘われない気がする……」という人は、一度「自分の星座」をチェックしてみるといいでしょう。実は、星座によって「誘われやすさ」に傾向があると言われています。

今回は、星座別に見る「ご飯や飲みに誘われやすい人」をランキング形式で紹介します。

■「ご飯や飲みに誘われやすい人」をランキング形式で紹介

ここでは、星座別に「ご飯や飲みに誘われやすい人」をランキング形式で紹介します。

◇第1位 いて座

いて座は、楽しいことが大好き。楽しそうなイベントに誘われたら、積極的に参加しようとします。その雰囲気が表に出ているので、いて座は自然と周囲の人からご飯・飲みに誘われることも多いでしょう。

◇第2位 かに座

社交的で、朗らかなかに座は、その場にいるだけで周囲が明るくなるようなムードメーカー的存在。周囲からは、「場を盛り上げてほしい」「和ませてほしい」という理由で、飲み会などに誘われることも多いはずです。

◇第3位 しし座

褒め言葉や「おだて」に弱く、そもそも人が集まる場所が大好きなしし座は、自然と飲み会や食事に誘われる機会が多めのタイプ。いざ参加してみると、特別に何かをしなくても、なぜか周囲から声をかけられたり、場の中心に引き寄せられたりと、気づけば楽しい時間を過ごしているはずです。

◇第4位 てんびん座

てんびん座は、華やかなことが大好き。イケメンや美女に誘われると弱い傾向があります。また、大人数でワイワイ楽しめるイベントや、インスタ映えしそうなスポットでの飲み会なら、きっと喜んで参加するはず。

◇第5位 うお座

好き嫌いははっきりしているものの、人からの誘いを断るのが苦手なうお座の人は、誘われると気が進まなくても応じてしまうタイプ。また、周囲からも「断らずに、なんだかんだで参加してくれるはず」と思われていることも多いため、飲み会やご飯に誘われる機会は多いです。

◇第6位 おうし座

温厚な平和主義者であり、人当たりが柔らかいので大人数で集まるご飯会・飲み会に誘われることが多いです。争いを苦手とするので、どんな場所でも上手くコミュニケーションを取ろうと奮闘するはずです。

◇第7位 ふたご座

楽しいことが好きなので、ノリのいいイベントに誘うと喜んで参加してくれるはず。誘われた時も、考えるよりも先に「楽しそう」と感じるタイプ。その場にいたら、きっとノリノリでその場を盛り上げてくれることでしょう。

◇第8位 おとめ座

おとめ座は、非常にやさしい性格の持ち主。断るのが苦手そうな雰囲気があるので、自然と周囲からもご飯や飲みに誘われる機会が増えます。実際にその場へ足を運んでも、「聞き役」として静かに立ち振る舞っているはず。

◇第9位 おひつじ座

情熱的なおひつじ座は、興味のあるテーマに関わるイベントや、好きな人が参加している飲み会なら迷わず足を運ぶタイプ。いざ参加すれば、自分の思いや感じたことをまっすぐに語り、気づけば場を熱く盛り上げているはずです。

◇第10位 みずがめ座

理性的な性格で、興味のわかないものには目もくれないのが、みずがめ座の特徴です。イベントも、自分に興味があるものか、または好きな人が参加していれば参加することでしょう。ただ、誰にでも公平でフラットな関係を築くので、その場にいたらみんなと上手くコミュニケーションを取ろうとするはず。

◇第11位 さそり座

秘密主義でミステリアスな雰囲気のさそり座は、声をかけづらい雰囲気を醸し出しています。ただ、その不思議な魅力から周囲の人は「話してみたい」と、気にかけているケースも多いようです。

◇第12位 やぎ座

強い自制心を持つやぎ座は、気が進まない飲み会や集まりにはきっぱりと「行かない」と判断できるタイプです。ただ、心が弱っている時だけは別。いつもの冷静さが揺らぎ、つい怪しげなお誘いに応じてしまうことも……。だからこそ、調子が落ちている時ほど、慎重さを心がけて。

■明るいムードを醸し出すことで、お誘いも増えるはず

上位にランクインしたのは、楽しいことが好きなタイプや、「断るのが苦手」でつい誘いを受けやすいタイプ、そして周囲から声をかけられやすい雰囲気が滲み出ている星座でした。

もし人からのお誘いを増やしたいなら、まずは明るく朗らかなムードを意識してみることも大切。表情や態度が柔らかくなるだけで、声をかけられる機会はぐっと増えるはずです。

（みくまゆたん）

※画像はイメージです

「ご飯や飲みに誘われやすい人」ランキング第1〜12位まで公開中！

＞＞第5〜8位はこちら

＞＞第9〜12位はこちら

【誕生月別】「新生活でモテやすい人」はこちら

【誕生月別】「この春、恋に前向きになれる人」はこちら

【星座別】「新生活で恋に発展しやすい人」はこちら

【誕生月別】「新しい環境で自然に仲良くなれる人」はこちら

【星座別】「この春、危ない恋に惹かれやすい女性」はこちら

【誕生月別】「LINEのやり取りがうまい女性」はこちら

（みくまゆたん）

※画像はイメージです