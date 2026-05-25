【星座別】気づけば誘われる。「ご飯や飲みに誘われやすい人」は何座？　占い師のアドバイス付き＜第9〜12位＞

歓送迎会や飲み会など、人と食事をする機会が増える時期は、自然と「ご飯や飲みに誘われやすい人」と「なぜか誘われにくい人」の差が出やすくなるようです。

「自分はあまり誘われない気がする……」という人は、一度「自分の星座」をチェックしてみるといいでしょう。実は、星座によって「誘われやすさ」に傾向があると言われています。

今回は、星座別に見る「ご飯や飲みに誘われやすい人」をランキング形式で紹介します。

■「ご飯や飲みに誘われやすい人」をランキング形式で紹介

ここでは、星座別に「ご飯や飲みに誘われやすい人」をランキング形式で紹介します。

◇第9位 おひつじ座

情熱的なおひつじ座は、興味のあるテーマに関わるイベントや、好きな人が参加している飲み会なら迷わず足を運ぶタイプ。いざ参加すれば、自分の思いや感じたことをまっすぐに語り、気づけば場を熱く盛り上げているはずです。

◇第10位 みずがめ座

理性的な性格で、興味のわかないものには目もくれないのが、みずがめ座の特徴です。イベントも、自分に興味があるものか、または好きな人が参加していれば参加することでしょう。ただ、誰にでも公平でフラットな関係を築くので、その場にいたらみんなと上手くコミュニケーションを取ろうとするはず。

◇第11位 さそり座

秘密主義でミステリアスな雰囲気のさそり座は、声をかけづらい雰囲気を醸し出しています。ただ、その不思議な魅力から周囲の人は「話してみたい」と、気にかけているケースも多いようです。

◇第12位 やぎ座

強い自制心を持つやぎ座は、気が進まない飲み会や集まりにはきっぱりと「行かない」と判断できるタイプです。ただ、心が弱っている時だけは別。いつもの冷静さが揺らぎ、つい怪しげなお誘いに応じてしまうことも……。だからこそ、調子が落ちている時ほど、慎重さを心がけて。

■明るいムードを醸し出すことで、お誘いも増えるはず

上位にランクインしたのは、楽しいことが好きなタイプや、「断るのが苦手」でつい誘いを受けやすいタイプ、そして周囲から声をかけられやすい雰囲気が滲み出ている星座でした。

もし人からのお誘いを増やしたいなら、まずは明るく朗らかなムードを意識してみることも大切。表情や態度が柔らかくなるだけで、声をかけられる機会はぐっと増えるはずです。

（みくまゆたん）

※画像はイメージです

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（みくまゆたん）

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