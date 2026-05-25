【星座別】気づけば誘われる。「ご飯や飲みに誘われやすい人」は何座？　占い師のアドバイス付き＜第5〜8位＞

歓送迎会や飲み会など、人と食事をする機会が増える時期は、自然と「ご飯や飲みに誘われやすい人」と「なぜか誘われにくい人」の差が出やすくなるようです。

「自分はあまり誘われない気がする……」という人は、一度「自分の星座」をチェックしてみるといいでしょう。実は、星座によって「誘われやすさ」に傾向があると言われています。

今回は、星座別に見る「ご飯や飲みに誘われやすい人」をランキング形式で紹介します。

■「ご飯や飲みに誘われやすい人」をランキング形式で紹介

ここでは、星座別に「ご飯や飲みに誘われやすい人」をランキング形式で紹介します。

◇第5位 うお座

好き嫌いははっきりしているものの、人からの誘いを断るのが苦手なうお座の人は、誘われると気が進まなくても応じてしまうタイプ。また、周囲からも「断らずに、なんだかんだで参加してくれるはず」と思われていることも多いため、飲み会やご飯に誘われる機会は多いです。

◇第6位 おうし座

温厚な平和主義者であり、人当たりが柔らかいので大人数で集まるご飯会・飲み会に誘われることが多いです。争いを苦手とするので、どんな場所でも上手くコミュニケーションを取ろうと奮闘するはずです。

◇第7位 ふたご座

楽しいことが好きなので、ノリのいいイベントに誘うと喜んで参加してくれるはず。誘われた時も、考えるよりも先に「楽しそう」と感じるタイプ。その場にいたら、きっとノリノリでその場を盛り上げてくれることでしょう。

◇第8位 おとめ座

おとめ座は、非常にやさしい性格の持ち主。断るのが苦手そうな雰囲気があるので、自然と周囲からもご飯や飲みに誘われる機会が増えます。実際にその場へ足を運んでも、「聞き役」として静かに立ち振る舞っているはず。

■明るいムードを醸し出すことで、お誘いも増えるはず

上位にランクインしたのは、楽しいことが好きなタイプや、「断るのが苦手」でつい誘いを受けやすいタイプ、そして周囲から声をかけられやすい雰囲気が滲み出ている星座でした。

もし人からのお誘いを増やしたいなら、まずは明るく朗らかなムードを意識してみることも大切。表情や態度が柔らかくなるだけで、声をかけられる機会はぐっと増えるはずです。

（みくまゆたん）

※画像はイメージです

「ご飯や飲みに誘われやすい人」ランキング第1〜12位まで公開中！

＞＞第1〜4位はこちら

＞＞第9〜12位はこちら

【誕生月別】「新生活でモテやすい人」はこちら

【誕生月別】「この春、恋に前向きになれる人」はこちら

【星座別】「新生活で恋に発展しやすい人」はこちら

【誕生月別】「新しい環境で自然に仲良くなれる人」はこちら

【星座別】「この春、危ない恋に惹かれやすい女性」はこちら

【誕生月別】「LINEのやり取りがうまい女性」はこちら

（みくまゆたん）

※画像はイメージです