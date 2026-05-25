緑川光、佐久間大介ら豪華声優陣が再集結！朗読劇 『約束の果て』東京国際フォーラムホールにて再演決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

朗読劇 READING WORLD ユネスコ世界記憶遺産 舞鶴への生還『約束の果て』（再演）が、9月に東京国際フォーラム ホールAにて上演されることが決定した。

■世界記憶遺産「舞鶴」の記憶を、声と音楽、映像で紡ぐ

極寒の地・シベリアから、あたたかな舞鶴の海へ――。

時を超えて結ばれた「約束」が、今、声の旋律とともに甦る。

『約束の果て』（再演）は、京都・世界文化遺産 下鴨神社で開催されている朗読劇『鴨の音』を継承するプロジェクト『READING WORLD』の最新作。声優による豊かな“声”の表現と、歴史の“記憶”を掛け合わせ、観客を物語の深淵へと誘う。

物語の背景となるのは、第二次世界大戦後、日本最後の引揚港となった京都・舞鶴港。シベリア抑留という過酷な運命に翻弄されながらも、日本への帰還（ダモイ）を信じ、互いを鼓舞し続けた男たちの姿が描かれる。2024年に松野太紀演出により舞鶴市で初演され大きな感動を呼んだ本作が、演出・映像のヨリコジュン、音楽の大嶋吾郎によるブラッシュアップを経て、ついに東京の地で再演される。

■豪華キャスト陣による競演が実現

出演は、数々の作品で存在感を放ってきた緑川光をはじめ、Snow Manとしての活動に加え声優としても高い人気を誇る佐久間大介、重厚感ある芝居で作品を支える中井和哉、確かな演技力で幅広い役柄を演じ分ける佐倉綾音、凛とした存在感で物語に深みを与える井上麻里奈が名を連ねる。

さらに日替わりキャストとして、9月28日公演に下野紘、29日公演に豊永利行が出演。実力派キャスト陣による朗読と表現が、観客を物語の世界へと誘う。

公演の詳細は、今後公式WebサイトおよびSNSにて発表予定。続報に注目だ。

■上演情報

朗読劇 READING WORLD ユネスコ世界記憶遺産 舞鶴への生還『約束の果て』（再演）

09/28（月）東京・東京国際フォーラム ホールA

09/29（火）東京・東京国際フォーラム ホールA ※1日2回公演

09/29（火）東京・東京国際フォーラム ホールA ※1日2回公演

脚本：山下平祐

演出・映像：ヨリコジュン

オリジナル演出：松野太紀

音楽：大嶋吾郎

出演：緑川光、佐久間大介、中井和哉、佐倉綾音、下野紘（28日のみ）、豊永利行（29日のみ）、井上麻里奈

■関連リンク

公式サイト

https://thxgive.com/readingworld/yakusokunohate2026