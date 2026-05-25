「日経225ミニ」手口情報（25日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限16万9713枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月25日の日経225ミニ期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の16万9713枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 169713( 169713)
ソシエテジェネラル証券 109325( 109325)
バークレイズ証券 33321( 33321)
SBI証券 68188( 30710)
楽天証券 45295( 20777)
松井証券 19050( 19050)
日産証券 10471( 10471)
サスケハナ・ホンコン 6246( 6246)
三菱UFJeスマート 9698( 5608)
ゴールドマン証券 5459( 5357)
JPモルガン証券 4717( 4717)
マネックス証券 4559( 4559)
ビーオブエー証券 1866( 1866)
みずほ証券 1827( 1827)
フィリップ証券 1610( 1610)
モルガンMUFG証券 1051( 1035)
インタラクティブ証券 943( 943)
大和証券 669( 669)
BNPパリバ証券 621( 621)
UBS証券 531( 531)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 1804( 1804)
ソシエテジェネラル証券 1432( 1432)
バークレイズ証券 1278( 1278)
楽天証券 552( 502)
SBI証券 354( 192)
フィリップ証券 108( 108)
JPモルガン証券 99( 99)
マネックス証券 69( 69)
ドイツ証券 66( 66)
松井証券 31( 31)
三菱UFJeスマート 37( 29)
インタラクティブ証券 10( 10)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 155( 155)
ソシエテジェネラル証券 53( 53)
フィリップ証券 19( 19)
三菱UFJeスマート 18( 14)
SBI証券 19( 11)
JPモルガン証券 7( 7)
マネックス証券 7( 7)
松井証券 3( 3)
インタラクティブ証券 1( 1)
楽天証券 2( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 169713( 169713)
ソシエテジェネラル証券 109325( 109325)
バークレイズ証券 33321( 33321)
SBI証券 68188( 30710)
楽天証券 45295( 20777)
松井証券 19050( 19050)
日産証券 10471( 10471)
サスケハナ・ホンコン 6246( 6246)
三菱UFJeスマート 9698( 5608)
ゴールドマン証券 5459( 5357)
JPモルガン証券 4717( 4717)
マネックス証券 4559( 4559)
ビーオブエー証券 1866( 1866)
みずほ証券 1827( 1827)
フィリップ証券 1610( 1610)
モルガンMUFG証券 1051( 1035)
インタラクティブ証券 943( 943)
大和証券 669( 669)
BNPパリバ証券 621( 621)
UBS証券 531( 531)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 1804( 1804)
ソシエテジェネラル証券 1432( 1432)
バークレイズ証券 1278( 1278)
楽天証券 552( 502)
SBI証券 354( 192)
フィリップ証券 108( 108)
JPモルガン証券 99( 99)
マネックス証券 69( 69)
ドイツ証券 66( 66)
松井証券 31( 31)
三菱UFJeスマート 37( 29)
インタラクティブ証券 10( 10)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 155( 155)
ソシエテジェネラル証券 53( 53)
フィリップ証券 19( 19)
三菱UFJeスマート 18( 14)
SBI証券 19( 11)
JPモルガン証券 7( 7)
マネックス証券 7( 7)
松井証券 3( 3)
インタラクティブ証券 1( 1)
楽天証券 2( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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