「TOPIX先物」手口情報（25日日中） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、6月限1万9392枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月25日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の1万9392枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 19392( 19392)
ABNクリアリン証券 17614( 17468)
バークレイズ証券 14409( 14409)
JPモルガン証券 9017( 8321)
モルガンMUFG証券 5634( 5570)
シティグループ証券 7224( 3658)
ゴールドマン証券 6668( 3328)
サスケハナ・ホンコン 2574( 2574)
ビーオブエー証券 2534( 2534)
野村証券 4791( 1759)
SBI証券 1622( 1198)
三菱UFJ証券 1140( 1140)
大和証券 1229( 1134)
みずほ証券 871( 871)
日産証券 692( 692)
BNPパリバ証券 674( 530)
広田証券 493( 493)
UBS証券 474( 460)
ドイツ証券 402( 402)
SMBC日興証券 723( 390)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 31( 31)
ビーオブエー証券 20( 20)
日産証券 15( 15)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
松井証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
ゴールドマン証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 19392( 19392)
ABNクリアリン証券 17614( 17468)
バークレイズ証券 14409( 14409)
JPモルガン証券 9017( 8321)
モルガンMUFG証券 5634( 5570)
シティグループ証券 7224( 3658)
ゴールドマン証券 6668( 3328)
サスケハナ・ホンコン 2574( 2574)
ビーオブエー証券 2534( 2534)
野村証券 4791( 1759)
SBI証券 1622( 1198)
三菱UFJ証券 1140( 1140)
大和証券 1229( 1134)
みずほ証券 871( 871)
日産証券 692( 692)
BNPパリバ証券 674( 530)
広田証券 493( 493)
UBS証券 474( 460)
ドイツ証券 402( 402)
SMBC日興証券 723( 390)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 31( 31)
ビーオブエー証券 20( 20)
日産証券 15( 15)
ソシエテジェネラル証券 11( 11)
松井証券 3( 3)
SBI証券 2( 2)
ゴールドマン証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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